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國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

【重磅快評】一窩風的種電計畫該檢討了

2019-11-28 10:29聯合報 主筆室

拚連任，綠電、綠能不時掛在嘴上的蔡英文總統，可能想不到他最倚重的桃園市竟然率先打退堂鼓，停停走走一段時間後，前兩天喊停埤塘種電計畫，理由是顧及候鳥保育，以及埤塘漁業，這個理由能否成立？策劃綠能計畫的經濟部能源局未表示意見。

號稱「千埤萬塘」的桃園市，對蔡英文的綠能計畫自是大力配合，推出「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，最初宣稱埤塘種電規模三百口，數量之多，自稱是全台埤塘種電的領頭羊，蔡英文對桃園的埤塘種電不但讚譽有加，甚且親臨視察。桃園埤塘種電的規模後來修正為一六○口、裝置容量約略等同於一個核電機組，但本週喊卡時的進度只有八口，且已全面叫停。

千埤萬塘是先民見桃園台地日照強，海風強勁，灌溉水源不足，才胼手胝足的挖出一口口埤塘，沒料到埤塘非但解決了灌溉問題，連帶改變了台地微氣候，濕度增加後變得宜居；尤其千埤萬塘波光粼粼，陽光照射下閃耀奪目，飛機飛臨桃園台地，看到波光閃爍的埤塘景觀，被喻為「最美麗的國門」。

桃園第一口埤塘種電示範點兩年前在農業博覽會揭幕，蔡英文親臨視察，對鄭文燦市長讚譽有加，當然，鄭文燦也大談埤塘種電願景。初期鄭文燦大力推動埤塘種電，但有些光電業者並不重視埤塘文化、功能，甚至抽乾埤塘架設固定式光電板，而非市府原先宣稱的水上漂浮式光電板；粗暴的對待埤塘，引起各界物議。

雖然才落成八口，但對生態的衝擊即顯而易見。在地鳥會觀察發現，以前候鳥遷徙季節，鳳頭潛鴨等雁鴨科候鳥經常在大面積埤塘濕地可見到蹤影，如今大的埤塘種電了，遷徙季節不見候鳥蹤影；赤蛙、萍蓬草等兩棲類或植物也日漸稀少，明顯的程度堪稱生態破壞。

鼓吹埤塘種電之初的確描繪滯洪、灌溉、養殖的多功能願景，但埤塘種電後，在地人發現全不是那回事，景觀破壞，環境劣化，甚至太陽能板溶出有毒物質，因而思考保留埤塘？還是貪圖光電利益？桃園全面喊停埤塘種電應會對其他熱中濕地、農地種電縣市仔細思考，不要貪小利而種下破壞因素。

桃園市政府推動太陽能板光電埤塘發電喊卡，市府經發局「另起爐灶」全力推動全民綠能屋...
桃園市政府推動太陽能板光電埤塘發電喊卡，市府經發局「另起爐灶」全力推動全民綠能屋頂太陽能發電計畫。本報資料照片
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種電蔡英文鄭文燦綠能

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