2020大選 游錫堃：藍綠之爭變赤綠之爭

2019-11-28 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市立委第四選區（南港、內湖）選情緊張，行政院前院長游錫堃今早陪民進黨參選人高嘉瑜到內湖737市場掃街拜票，還贈送高必勝達摩不倒翁祝福高；游錫堃受訪則表示，這次選舉可以看得出來過去是藍綠之爭，現在藍漸漸退色變成赤綠之爭。

高嘉瑜今早在游錫堃陪同下掃街，市議員江志銘、東湖里長蔡麗美也到場相挺，一行人從737市場南端掃到北端，陸續與店家民眾握手拜票，還拜訪同黨議員張茂楠的兄弟所開的中藥店。

游錫堃受訪說，2020年是場關鍵性戰疫，選輸大概台灣的民主沒有了，台灣也會差不多香港化；早上看了新聞，雖然中美貿易正在談判，美國川普總統已簽屬香港民主人權法案，可見民主和人權是要大家共同捍衛的；這次選舉，我們可以看得出來過去是藍綠之爭，現在藍漸漸退色變成赤綠之爭，若民進黨、堅持台灣主體性的政黨沒選好，大概台灣也會慢慢被赤化。

游錫堃表示，高嘉瑜年輕有理想，論述能力又強，是民進黨優秀的女性人才，應該進到國會；尤其高又是台灣大學國發所兩岸組畢業，現在中國霸權崛起後，全世界包括美國川普總統的戰略改變，全世界在防範中國擴張，新的圍堵政策成形後，台灣在兩岸應該要採取什麼樣的措施，高在這方面很有研究，若高能夠進到國會發揮所長，他相信對國家幫助很大。