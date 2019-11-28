駐美處設農業組政策 農委會：是韓國瑜抄我們的

2019-11-28 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



行政院拍板我國駐美代表處將成立4人農業小組，引發政策誰抄襲爭議。國民黨總統參選人韓國瑜認為是農委會抄襲他的政見、但樂觀其成；農委會副主委黃金城今天表示，他兩年前到美國去，就跟駐美代表高碩泰提出成立農業組的構想，是「他（韓）抄我們的」。

立法院經濟委員會今天針對「國有林地現供農作使用處理方式檢討解除辦理進度」進行報告，並備質詢；並審野保法、動保法修正案。

黃金城表示，他兩年前帶隊到美國華府進行穀物採購時，在雙橡園內就已經跟高碩泰提出說成立農業組的必要性。現在駐美代表處農業人員附設在經濟組下，但經濟組的考量與農業考量不同，因此希望農業能夠獨立出來，這兩年就開始運作了，「怎麼會抄襲他（韓）的，他（韓）抄襲我們的」。

黃金城重申，駐美代表處成立4人農業小組，完全不考慮萊克多巴胺美豬、美牛議題，而是為了讓我國農產品出口到美國，有獨立運作空間。

他指出，經濟組運作的東西都不需要檢疫，但農產品每一樣都要考量檢疫，如芭樂要輸出到美國，是走了好久的路，前陣子才獲允許輸入美國。