一邊一國將到服務處抗議 高嘉瑜：團結下架共產黨

2019-11-28 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



民進黨台北市立委第四選區（南港、內湖）參選人高嘉瑜之前在政論節目上批評前總統陳水扁，引起一邊一國行動黨不滿，一邊一國不只派醫師郭正典參選要「下架取代高嘉瑜」，昨還宣布30日要到高在內湖的服務處抗議，為藍綠對決選情緊張的情勢投下變數；對此，高嘉瑜今天在內湖掃街受訪表示，最後選民會做最有智慧的判斷，大家會團結齊心協力「下架共產黨」。

高嘉瑜與陳水扁近來隔空交火，一邊一國指出，高嘉瑜長期傷害民進黨人成就自己，在2018市長選舉，高為了營造聲勢進而支持紅色力量的台北市長柯文哲，反而背棄民進黨提名的姚文智，如今又為了自己利益公然造謠，公開批判陳水扁，因此一邊一國將在30日早上10時在高嘉瑜服務處表達最嚴正的抗議與譴責，「拒絕政壇背骨仔」。

對此，高嘉瑜今受訪表示，她覺得每個人其實對政治都有不同理念想法，但這次是攸關台灣未來的重要選戰，所以我們所有的人都必須要團結；尤其是在內湖南港這是一個藍大於綠的艱困選區，只有團結才有機會贏。