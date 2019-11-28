元祖少東狠踹前岳父 傷害罪判拘役確定

2019-11-28 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



元祖食品少東張乙濤前年1月到前妻藍婉綺的住處探視孩子，事後遭控踹傷藍女的父親，他審理時辯稱當時有拉扯，是反射性自保的動作，且前妻曾允諾在另件財產分配的官司給付人民幣100萬元，就會撤告傷害，但藍父拒撤告，一審依傷害罪判他拘役50日，得易科罰金。高雄高分院二審今上午維持原判，張有罪定讞。

據指，張乙濤被控傷害後，反告前岳父強拿他手機涉犯搶奪罪，不過檢方並未起訴；此案二審期間張仍堅持他的動作屬正當防衛，未道歉和解。今天藍女父親的委任律師有到庭聽判，低調表示「還給當事人一個公道」；張方面沒人到庭，尚無法得知回應。

據了解，張乙濤與藍婉綺2006年結婚，直到2016年經台北地院判決離婚，3名子女由女方監護、張可以會面，但2人疑已撕破臉，張提告前妻涉盜用印章匯走610萬元，二審高等法院依犯偽造私文書罪判藍女8月徒刑，宣告緩刑2年定讞，2人已撕破臉。

判決指出，2017年1月30日農曆大年初三，張乙濤到高雄的前妻住處探視孩子時，持續坐在客廳沙發上拿手機錄影，前岳父勸阻無效欲伸手阻止，張竟往屈腿後伸直往前踢，害藍父重心往後跌倒，造成腰部挫傷、右下背挫傷等傷。

藍父事後提告，張乙濤辯稱「當時他（指藍父）要搶我的手機，阻止我攝影，當下我就嚇到」，但他否認踢人，只是無意識、反射性的自保動作。

法官勘驗監視器影像，張乙濤確實有將右腿前伸朝藍姓前岳父，藍隨即向後傾倒在地，張當時還說「幹嘛啦！」，對藍要拿他手機不耐煩，顯然是有意踹踢、要前岳父遠離。

張乙濤雖另指出，與藍女的夫妻剩餘財產分配事件民事官司中，藍女承諾他給付人民幣100萬元調解，就保證她父親撤回此傷害案告訴，他於是答應做調解筆錄，也有依約付錢。