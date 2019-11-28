橋科聯外道路拓寬高市府發包 中央卻搶辦動土典禮？

2019-11-28 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄橋頭科學園區聯外道路拓寬工程將今天下午將舉行動土典禮，行政院副院長陳其邁原訂親臨主祭。不過高雄市副市長葉匡時昨晚在臉書發不平之鳴，指這項工程是由高雄市主政發包，不知道中央在急什麼？結果今早九點多行政院突發通知，指副院長另有行程，決定取消此行程。

行政院副院長陳其邁原訂今午1點30分出席「橋頭科學園區友情路拓寬工程動工典禮」主祭，但今早9點左右，行政院新聞傳播處卻透過LINE群組發布，他因「另有行程」，下午不出席開工典禮。陳不克出席，是否技術性迴避爭議，令人玩味。

橋科聯外道路開工原是喜事一樁，不過高雄市副市長葉匡時昨晚卻透過臉書批評，他表示，這條聯外道路中央確實有補助，但由高雄市主政並發包施工。中央卻完全不尊重高雄市，自行開工起來了。問題是，這個工程是由高雄市承辦並發包的，中央怎麼個開工法呢？