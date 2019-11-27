太陽花國賠案 范雲轟柯文哲穿越時空自打臉

2019-11-27 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北即時報導



太陽花學運國賠案，台北市長柯文哲今天表示，因太陽花國賠案這10人沒直接證據顯示，受傷是因警察施暴造成，沒有道理市警局不上訴。對此，列入民進黨不分區的社民黨創黨召集人范雲表示，柯決定提起上訴的決定令人憤怒，難道2014年連署徹查國家暴力的柯醫師，不是2019年今天的柯市長？又難道柯文哲覺得抗爭者身上的傷是自己打自己造成的？

范雲指出，柯文哲2014年時曾針對太陽花學運表示有國家暴力，但今天卻態度大轉彎，稱沒有證據證明警察施暴，她痛批，柯不僅日前對香港反送中運動的評論是「紛擾難免擦槍走火」，如今更連曾經連署過的國家暴力也忘記了，「難道抗爭者是自己打自己？」