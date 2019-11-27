太陽花國賠案 范雲轟柯文哲穿越時空自打臉
太陽花學運國賠案，台北市長柯文哲今天表示，因太陽花國賠案這10人沒直接證據顯示，受傷是因警察施暴造成，沒有道理市警局不上訴。對此，列入民進黨不分區的社民黨創黨召集人范雲表示，柯決定提起上訴的決定令人憤怒，難道2014年連署徹查國家暴力的柯醫師，不是2019年今天的柯市長？又難道柯文哲覺得抗爭者身上的傷是自己打自己造成的？
范雲指出，柯文哲2014年時曾針對太陽花學運表示有國家暴力，但今天卻態度大轉彎，稱沒有證據證明警察施暴，她痛批，柯不僅日前對香港反送中運動的評論是「紛擾難免擦槍走火」，如今更連曾經連署過的國家暴力也忘記了，「難道抗爭者是自己打自己？」
范雲表示，關於柯文哲要求的證據，可以看法院判決怎麼寫，「有關周倪安等人所受傷勢是否為警察執行職務、以強制力逾越比例原則所造成，縱並無拍到被警察攻擊受傷錄影畫面，仍得由原告提出證人證言，或以診斷結果顯示受過重傷勢、受傷部位是人體致命或要害部位而具高度危險性等情事，舉證證明至使法院心證度達到降低後的證明度，獲得該待證事實為真實的確信，即應認已盡舉證責任。」范雲說，柯決定提起上訴的決定，令人憤怒。
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