政院再拋利多！中小企業貸款補貼總額度加碼為1千億

2019-11-27 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



行政院再拋政策利多。行政院今年7月起實施「中小企業加速投資行動方案」，讓未使用「歡迎台商回台投資行動方案」的中小企業，投資貸款可享政府補貼銀行手續費1.5%優惠，並匡列貸款總額度200億元；由於實施近5個月，200億元貸款額度將滿，行政院長蘇貞昌已核定貸款總額度加碼為1000億元，以鼓勵中小企業繼續投資台灣。

由於貸款總額度加碼，政府補貼中小企業的銀行貸款手續費預估約達15億元。對於經費來源，行政院政務委員龔明鑫表示，將由中小企業發展基金勻支。

會不會又被認為政府「撒錢」？龔明鑫說，這項銀行貸款手續費補貼，必須是中小企業有投資才可申請，一旦投資增加，也會增加許多本勞的雇用；雖然中小企業的產值難與大企業相比，但雇用本地員工的比率非常高，對國內就業的穩定非常重要，因此不宜簡化為「撒錢」。

「中小企業加速投資行動方案」是行政院推出的「投資台灣三大方案」之一，適用對象為符合「中小企業認定標準」、使用統一發票，且未申請「歡迎台商回台投資行動方案」的中小企業，並須是符合條件的製造業及服務業；政府補助貸款的銀行手續費1.5%，最長期間5年。

龔明鑫表示，「中小企業加速投資行動方案」原匡列200億元貸款額度，但從7月開辦以來，目前申請投資金額已達329億元，若以7成申請貸款來看，200億元貸款額度就要額滿；蘇揆認為這項方案反應熱烈，為歡迎中小企業加強投資台灣，因此拍板決定一口氣把貸款總額度提高至1000億元，預計很快也可能滿額。

龔明鑫說，目前通過審核的68家中小企業，主要分布在金屬、機械、工具機業；尤其，美中貿易戰，工具機、機械業者受害較大，但相關業者仍持續投資，進行產業布局和提升，其中有40多家都是金屬、工具機製造業者。

他表示，中小企業投資方案除了政府幫忙出融資手續費，也可另外選擇中小企業信保協助，「每案保證額度增加1億元，每案保證成數最高95%」。