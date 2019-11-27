總統府駁斥蔡宋密會 「全非事實」

2019-11-27 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／;台北即時報導



針對有媒體報導，親民黨主席宋楚瑜與蔡英文總統九月在美僑俱樂部密會，總統府發表聲明說，相關報導全非事實，也未向府方進行應有之查證，對於這樣的不實報導，總統府感到高度遺憾，為免錯假訊息混誤輿情，特此說明。