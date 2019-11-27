反「反滲透法」！國民黨要求公布敵對境外勢力名單

2019-11-27 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



國民黨下午召開「反滲透法，綠色恐怖！」記者會，反對民進黨強推反滲透法，要求民進黨公布所謂「境外敵對勢力」的國家及團體詳細名單，並且清楚定義並公布什麼是「滲透來源」。不分區立委參選人陳以信再度呼籲蔡政府直接給自稱是共諜的王立強「政府庇護」，來台協助蔡政府將台灣的共諜網一掃而空。

下午記者會由國民黨不分區立委候選人李貴敏、陳以信、文傳會副發言人黃心華主持。黃心華表示，蔡政府用強暴手段，倉促立法，定出空泛法條，人民容易受到牽連、犯法，根本是蔡政府為了強化統治而定下的惡法。

有關民進黨團指稱反滲透法已經準備了一年多時間，且經過行政單位、學者專家討論，李貴敏質疑，為何當時修正國安五法，不能納入反滲透法的相關規定？為何有疏漏？是行政機關怠惰？還是民進黨團縱放，或立委不了解國安的實際需求？導致必須倉促修法，必須逕付二讀的真正原因是什麼？

李貴敏舉美國的相關立法為例指出，反滲透法是重要法律規定，各國都有相關規定，美國提出時，美國媒體評論即有相關規定可能會作為特定政黨濫用權力，箝制反對勢力的質疑。

對於民進黨團的反滲透法草案，李貴敏指出，內容有許多不明確的規定，例如境外敵對勢力、滲透來源等，她要求民進黨政府，若能明確知道滲透來源，應該儘快公告，避免百姓在不知不覺中觸法。

陳以信則對於反滲透法草案提出五項批評，第一、倉促立法，刻意選舉操作；第二、強度關山，罔顧立法專業；第三、借屍還魂，猶如東廠再現；第四、法律定義模糊，空白授權，很容易變成栽贓條款；第五、法律定義不明，容易造成國際糾紛等。

陳以信質疑，王立強案才發生幾天，民進黨團馬上要求立法，蔡英文急什麼？民進黨急什麼？選舉前倉促立法，急什麼？他認為，當務之急是處理王立強案，而不是反過頭來立法，根本是本末倒置。