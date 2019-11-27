得民調得痔瘡說法惹議 韓國瑜這樣解釋

2019-11-27 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／宜蘭即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜昨天在台東替立委廖國棟站台時，說民進黨是「得民調得痔瘡」引發批評。韓國瑜今受訪解釋，自己的說法是在比喻有的人迷信阿拉伯數字，認為高高在上就可以高枕無憂。