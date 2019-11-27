藍委公聽會邀彭文正質疑蔡論文 管碧玲：荒謬劇拒奉陪

2019-11-27 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



立法院教育文化委員會明天周四原本要召開「科學技術基本法修正案」審查公聽會，不過現改為「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原」公聽會，並將邀請彭文正、賀德芬等人出席。民進黨立委管碧玲今天在臉書批評，明天立法院教育文化委員會將上演一場荒謬劇，邀請彭文正、賀德芬來針對蔡英文總統的論文攻擊。管碧玲說，民進黨黨團拒絕奉陪。

台灣教授協會今天揭露，教育委員會召委明日將聯合彭文正、賀德芬等學者，針對總統蔡英文的論文召開公聽會，管碧玲也在臉書批評，教育文化委員會召委高金素梅替有選情考量需要的委員，排了一個政治操作的造謠抹黑公聽會，管批評，這是完全違反立法院職權行使法規定的方式，公器私用，「自嗨自玩的荒謬劇，我們拒絕奉陪！」

管碧玲說，依據立法院職權行使法第五十四條規定，立法院各常設委員會舉行公聽會，須為審查院會交付之議案，得依憲法第六十七條第二項之規定舉行公聽會。也就是公聽會之舉行係為廣聽專家、學者、社會代表等各界意見，以提供審議議案之立法形成之參考；委員會公聽會之舉行實有法定要件；絕不容許僅為遂行政治上抹黑行徑，以私設刑堂方式，來恣意濫用。

管碧玲說， 11月28日周四原該日的教育及文化委員會主席為高金素梅委員，但高金委員安排一場名為「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，但從日前議程安排，乃至當日的會議主席係由陳學聖委員擔任，顯已違反立法院職權行使法、立法院各委員會組織法相關規定。