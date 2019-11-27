「國民法官」能提升司法品質？ 僅43.6%律師認同

2019-11-27 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



蔡英文總統上任後推動司法改革，但民眾對司改議題的關心程度也越來越高。世新大學受司法院委託，調查律師對司法改革成效認知，結果顯示本年度律師對司改成果滿意度有提升，但對主要的司改政策是否有助提升整體司法品質仍有許多不同看法，其中司改要務「國民參審」僅43.6%的律師認為能提升整體司法品質，認為「沒幫助」的高達28%，在受評項目中最不被看好。

調查報告上午在世新大學管理學院發布，由世新知識經濟發展研究所民意調查研究中心副研究員葉峯谷說明調查方法與結果。「律師對司法改革成效認知調查」自8月26日至10月1日寄出6432份問卷，每人至少電話催收1次，催收期間撥出6393通次，有效回收樣本為1803份；其中執業律師有1675位。

調查結果顯示，律師信任法官的比例為64.8%，比去年的61.9%略為提振，僅9%表示「不信任」，但不信任的比例也比去年的7.3%微增。

受訪律師認為，司改政策和新制對提升整體司法品質最有幫助的項目是「擴大民事訴訟強制律師代理」(74.3%)，而號稱「最有感司改」的勞動事件法則以69.2%居次。

不過當律師被問到審判過程與結果時，成績卻不太好看，像是律師詬病的「開庭等候時間」，近幾年來滿意度都只有四成，今年的調查中，對案件結案速度感到滿意的只有47.9%，對法官「辦案品質」滿意的只有44.9%，認為「量刑適當」的也降為49.6%。本類滿意度最高的是「法官問案態度」與「審判獨立」。

另外，本年度也首次調查律師轉任法官的意願，其中表示有意願的只有20.8%，有意願轉任法官的律師中，89.6%知道轉任的申請方式。

今天的記者會中，中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成、台北律師公會常務理事林俊宏、世新法律系教授林輝煌、台北大學法律系教授陳榮傳和交大科法所教授林志潔與會。林瑞成認為，只有兩成的律師有意願轉任法官，這是一個很奇怪的現象，原因可能是律師考量將轉換為公務員，或是生涯規劃不在此，建議司法院可提升誘因，尤其是針對可塑性大的年輕律師。不過林也舉例，指某律師轉換法官後態度卻有問題，認為在受訓、養成階段應調整他們的心態。

林俊宏表示，法官評鑑制度看起來有進步，但大多比例卻不認同現制；他話鋒一轉，感嘆最高法院的限量分案制度，讓律師也無法捉摸何時可結案。

林輝煌認為除了刑事有妥訴審判的規定外，民事、行政訴訟也應該要有，這都攸關結案速度、效率問題；而有些法官開庭前的準備顯然不足，這樣的庭「是假的」，而現今上訴率高、折服率低，與裁判品質有關。

與會律師與學者也都對「量刑」系統提出質疑。林輝煌認為量刑資料庫的資料要準確，不能「止於參考」而讓法官恣意判斷；林志潔表示目前的量刑資訊系統屬過往的統計，也就是「行情表」，但其他國家則有「量刑指南」，可供預測。

前總統陳水扁女婿趙建銘所涉的台開案纏訟13年，目前由高等法院更五審審理中。林志潔曾參與台開案犯罪所得鑑定，她有感而發地說這類財經案件十多年無法確定，也間接影響我國招商，對於犯罪所得的計算，她期待最高法院的「大法庭」制度能統一見解，否則案件屢遭撤銷發回，最高法院又不講清楚，「不符合期待」。陳榮傳也就民事訴訟效率不彰提出建言，認為這將讓我國在國際上沒有競爭力，台灣的律師也沒有機會去接涉外案件。