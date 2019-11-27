親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜疑雲擾大選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
U人物／藍慶中
政治
軍事
綜合

沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

無尾熊Lewis之死：澳洲極端野火加速的滅絕危機？

「國民法官」能提升司法品質？ 僅43.6%律師認同

2019-11-27 14:26聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

蔡英文總統上任後推動司法改革，但民眾對司改議題的關心程度也越來越高。世新大學司法院委託，調查律師對司法改革成效認知，結果顯示本年度律師對司改成果滿意度有提升，但對主要的司改政策是否有助提升整體司法品質仍有許多不同看法，其中司改要務「國民參審」僅43.6%的律師認為能提升整體司法品質，認為「沒幫助」的高達28%，在受評項目中最不被看好。

調查報告上午在世新大學管理學院發布，由世新知識經濟發展研究所民意調查研究中心副研究員葉峯谷說明調查方法與結果。「律師對司法改革成效認知調查」自8月26日至10月1日寄出6432份問卷，每人至少電話催收1次，催收期間撥出6393通次，有效回收樣本為1803份；其中執業律師有1675位。

調查結果顯示，律師信任法官的比例為64.8%，比去年的61.9%略為提振，僅9%表示「不信任」，但不信任的比例也比去年的7.3%微增。

受訪律師認為，司改政策和新制對提升整體司法品質最有幫助的項目是「擴大民事訴訟強制律師代理」(74.3%)，而號稱「最有感司改」的勞動事件法則以69.2%居次。

不過當律師被問到審判過程與結果時，成績卻不太好看，像是律師詬病的「開庭等候時間」，近幾年來滿意度都只有四成，今年的調查中，對案件結案速度感到滿意的只有47.9%，對法官「辦案品質」滿意的只有44.9%，認為「量刑適當」的也降為49.6%。本類滿意度最高的是「法官問案態度」與「審判獨立」。

另外，本年度也首次調查律師轉任法官的意願，其中表示有意願的只有20.8%，有意願轉任法官的律師中，89.6%知道轉任的申請方式。

今天的記者會中，中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成、台北律師公會常務理事林俊宏、世新法律系教授林輝煌、台北大學法律系教授陳榮傳和交大科法所教授林志潔與會。林瑞成認為，只有兩成的律師有意願轉任法官，這是一個很奇怪的現象，原因可能是律師考量將轉換為公務員，或是生涯規劃不在此，建議司法院可提升誘因，尤其是針對可塑性大的年輕律師。不過林也舉例，指某律師轉換法官後態度卻有問題，認為在受訓、養成階段應調整他們的心態。

林俊宏表示，法官評鑑制度看起來有進步，但大多比例卻不認同現制；他話鋒一轉，感嘆最高法院的限量分案制度，讓律師也無法捉摸何時可結案。

林輝煌認為除了刑事有妥訴審判的規定外，民事、行政訴訟也應該要有，這都攸關結案速度、效率問題；而有些法官開庭前的準備顯然不足，這樣的庭「是假的」，而現今上訴率高、折服率低，與裁判品質有關。

與會律師與學者也都對「量刑」系統提出質疑。林輝煌認為量刑資料庫的資料要準確，不能「止於參考」而讓法官恣意判斷；林志潔表示目前的量刑資訊系統屬過往的統計，也就是「行情表」，但其他國家則有「量刑指南」，可供預測。

前總統陳水扁女婿趙建銘所涉的台開案纏訟13年，目前由高等法院更五審審理中。林志潔曾參與台開案犯罪所得鑑定，她有感而發地說這類財經案件十多年無法確定，也間接影響我國招商，對於犯罪所得的計算，她期待最高法院的「大法庭」制度能統一見解，否則案件屢遭撤銷發回，最高法院又不講清楚，「不符合期待」。陳榮傳也就民事訴訟效率不彰提出建言，認為這將讓我國在國際上沒有競爭力，台灣的律師也沒有機會去接涉外案件。

另外司改大菜「國民參與審判」不獲律師青睞，也讓與會專家驚訝。林志潔認為國民法官制度是希望提升當事人對司法信賴度的方法，司法院也投入相當多的資源宣傳，但受訪律師卻認為「沒有用」，司法院可再思考。

世新大學受司法院委託，調查律師對司法改革成效認知，今公布調查結果。記者王宏舜／攝...
世新大學受司法院委託，調查律師對司法改革成效認知，今公布調查結果。記者王宏舜／攝影
分享
世新大學受司法院委託，調查律師對司法改革成效認知，包括世新法律系教授林輝煌(右起...
世新大學受司法院委託，調查律師對司法改革成效認知，包括世新法律系教授林輝煌(右起)、台北大學法律系教授陳榮傳和交大科法所教授林志潔等人與會。記者王宏舜／攝影
分享
司改大菜「國民參審」僅43.6%的律師認為能提升整體司法品質，認為「沒幫助」的高...
司改大菜「國民參審」僅43.6%的律師認為能提升整體司法品質，認為「沒幫助」的高達28%，在受評項目中最不被看好。記者王宏舜／翻攝
分享

世新大學司法院司法改革

相關新聞

民調／2020若敗選 85.4％藍營支持者要吳敦義下台

2019-11-27 14:01

不能在家當宅男 陳水扁雲林站台太陽底下開講20分鐘

2019-11-27 13:10

太陽花國賠案 柯文哲定調：沒道理不上訴

2019-11-27 10:34

美旅行授權官網我國旗變五星旗 AIT通知調查後恢復

2019-11-27 09:47

影/ 陳水扁說柯建銘1天抽3包菸 菸稅應降低

2019-11-27 14:27

柯文哲：太陽花國賠案 原則會上訴

2019-11-27 14:13

莒光園地保防劇逮捕禿頭藍衫男 疑影射韓國瑜是共諜

2019-11-27 13:51

陳水扁批宋楚瑜五度參選總統 「他不膩我都膩了」

2019-11-27 13:25

影／韓「得民調者得痔瘡」 柯狂笑自爆：20年前也得過

2019-11-27 13:22

太陽花國賠案柯文哲說無證據要上訴 時力：睜眼說瞎話

2019-11-27 13:19

韓國瑜指「得民調得痔瘡」 陳水扁：歹年冬搞肖郎

2019-11-27 13:18

黃偉哲美食觀光加造勢 務求英德勝利

2019-11-27 13:07

陳水扁為一邊一國參選人輔選 中監：密切了解中

2019-11-27 12:31

解放軍和許歷農合辦活動 內政部：主辦單位沒在台立案

2019-11-27 12:11

龍山寺280周年慶 馬英九：小時看地獄展後不敢做壞事

2019-11-27 11:56

爭取深綠支持 賴清德陪高嘉瑜參拜南港宮廟

2019-11-27 11:41

陳水扁：蔡英文曾說中華民國是流亡政府 現在卻最認同

2019-11-27 11:41

傅崐萁競選總部下午成立 未申請就封路惹議

2019-11-27 11:38

近五成社工不清楚明年加薪 工會擔憂恐淪為一場空

2019-11-27 11:37

影／經濟海域重疊 韓國瑜：只有一字「和」

2019-11-27 11:17

府交辦南海探油業務轉由海委會主責 行政院有異見？

2019-11-27 11:15

倡廢政黨協商？柯文哲在議會被酸：審預算要不要協商？

2019-11-27 11:13

太陽花國賠案 北市警：積極爭取上訴機會

2019-11-27 11:10

25年前反核罷韓失敗 綠黨：韓國瑜無視民意二度被罷免

2019-11-27 11:10

育兒政策遭批抄襲 陳時中：政策早已規劃

2019-11-27 10:55

韓說「得民調者得痔瘡」 柯文哲：得痔瘡塞劑塞一塞就會好

2019-11-27 10:50

韓金句不斷 柯文哲自爆：20年前得過痔瘡但和民調無關

2019-11-27 10:30

美旅行授權官網中華民國國旗變五星旗？AIT：正了解中

2019-11-26 18:32

「反滲透法」攻防 國民黨團出招邀蘇揆報告 政院說尊重

2019-11-26 17:51

扁明參加一邊一國公開活動 中監：扁的醫療小組已報備

2019-11-26 17:14

新住民歸化後升大學難 立院修法排除障礙

2019-11-26 15:05

接見太平洋島國青年領袖 副總統感謝友邦支持

2019-11-26 15:00

民進黨的亡國論 謝龍介：是自認台灣是中國一部分

2019-11-26 14:34

自詡「大砲」 虧雞福來爹：制衡藍綠最佳選擇

2019-11-26 14:33

「反滲透法」列立院周五議程 民進黨拚逕付二讀

2019-11-26 14:25

游錫堃新店輔選 暗諷對手「只有選舉人才出現」

2019-11-26 14:16

副總統接見義大利議員 盼促中國改善境內人權

2019-11-26 13:53

駐美成立農業組 學者：避免淪職位安插

2019-11-26 13:40

我駐美處設4人農業組 農委會：無關瘦肉精美豬

2019-11-26 13:39
看更多

熱門文章

將領人事異動 蔡總統本任期最後一次授階

2019-11-26 17:50

捲入共諜案 向心夫婦限制出境 法界質疑政治辦案

2019-11-26 23:58

獨／韓國瑜台東參訪 老兵喜泣：我來看我的學生

2019-11-26 14:36

陳鎮湘疾呼：割吳斯懷就是切割軍公教警消團體

2019-11-26 23:27

共諜案搶功…「可能炸膛的槍」調局硬塞北檢

2019-11-27 00:16

孫大千批共諜案三巧合 機率比中樂透還低

2019-11-27 08:21

余天噴淚辦造勢 喊話：當選就處理吳斯懷

2019-11-26 20:58

王立強是共諜還是詐騙犯？真真假假這樁最傳奇

2019-11-27 08:00

李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

2019-11-26 18:33

台東首見國旗海 韓國瑜造勢上萬支持者爆棚

2019-11-26 19:46

【重磅快評】境外勢力助選蔡 共諜案是印太同盟逆襲？

2019-11-26 16:02

毛嘉慶：反滲透要玩真的 北檢應約談林佳龍和奇美

2019-11-26 19:30

共諜案影片驚見徐斯儉 前外交官：這是否屬怠惰失靈？

2019-11-27 08:46

太陽花國賠案 柯文哲定調：沒道理不上訴

2019-11-27 10:34

誰才是真庶民？ 屏東前縣長曹啟鴻：賴清德

2019-11-26 14:54

結婚屢被網友酸 洪慈庸自嘲卓冠廷是「從政老鼠屎」

2019-11-27 02:58

向心之妻曾喊冤：24年前「編輯」經歷被認有國安疑慮

2019-11-26 22:01

王立強共諜案 檢方二度傳喚向心夫婦

2019-11-27 10:44

韓國瑜批共諜組合拳 只要王立強來台保證一下機就告他

2019-11-26 16:38

向吳敦義借將 李哲華將任韓國瑜競總執行長

2019-11-26 16:54

周泓旭羈押向心卻趴趴走 蔡正元：根本是民進黨搞鬼案

2019-11-26 21:31

韓國瑜：得民調得痔瘡 朱學恆虧「暗示自己曾有嗎？」

2019-11-26 20:21

王立強共諜案 檢調查向心投資信義區兩豪宅

2019-11-27 00:30

韓國瑜：90％媒體被民進黨控制 買通媒體就能連任

2019-11-27 12:29

韓國瑜再諷蔡政府：得民心者得天下 得民調者得痔瘡

2019-11-27 08:54

民進黨疑擅用照片諷基隆地產王 宋瑋莉落淚指故意醜化

2019-11-27 11:01

入黨人數躍增 謝龍介：不管支持誰都是好事

2019-11-26 17:07

韓說「得民調者得痔瘡」 柯文哲：得痔瘡塞劑塞一塞就會好

2019-11-27 10:50

美旅行授權官網中華民國國旗變五星旗？AIT：正了解中

2019-11-26 18:32

韓國瑜向吳敦義借將李哲華任競總執行長 加強地方整合

2019-11-26 18:11

高顏質助選團 「180金融小鮮肉」婆媽緊盯、「石牌劉德華」更猛

2019-11-27 09:00

邱毅北檢按鈴怒告柯文哲 黃國昌：你按成愛心服務鈴了

2019-11-26 15:17

陳水扁：蔡英文曾說中華民國是流亡政府 現在卻最認同

2019-11-27 11:41

韓國瑜台東造勢 泛藍大團結

2019-11-27 00:36

沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

2019-11-27 13:45

國民黨不讓徐榛蔚為夫站台 花縣黨部已開考紀會討論懲處

2019-11-26 15:52

影／民眾黨4人擠進不分區好評20強 柯：輸民進黨很可恥

2019-11-26 15:29

大紅嫁衣穿上身 立委林岱樺要出嫁？

2019-11-26 15:26

兩岸關係蔡勝韓 蔡英文：再取得人民託付4年

2019-11-26 16:51

台東造勢韓國瑜：30幾年前台灣錢淹腳 現在沒有人說

2019-11-26 19:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top