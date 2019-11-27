民調／2020若敗選 85.4％藍營支持者要吳敦義下台

2019-11-27 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



國民黨主席吳敦義。本報資料照片 分享 facebook

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，2020總統大選，若國民黨總統參選人韓國瑜落選，或國民黨立委席次沒有過半，有高達70.2%的民眾認為現任國民黨黨主席吳敦義應該要辭職下台，其中政黨傾向為國民黨的民眾，有高達85.4%認為若2020年大選國民黨敗選，吳敦義要辭黨主席。

各黨不分區名單告一段落，民調調查，2020大選有27.9%的民眾會將政黨票投給國民黨，但相較於前次11月7日的調查結果，國民黨的政黨票從33.2%下跌至27.9%，減少5.3個百分點，推估少了2到3席的不分區立委席次；民進黨政黨票支持度則從11月7日調查的31.7%小幅上升至32.3%，增加0.6個百分點。

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」，則有10.4%的政黨票得票率，相較於前次11月7日的調查結果少了3.9個百分點；時代力量政黨票支持度也呈下滑狀態，從11月7日調查的8.0%下滑至4.8%，少了3.2個百分點，跌破5%的門檻。

親民黨主席宋楚瑜5度上戰場選總統，也帶動2020年親民黨的不分區選情，民調顯示，有4.7%的民眾會將政黨票投給親民黨，相較於前次11月7日的調查結果，親民黨的政黨票從3.2%上升至4.7%，增加了1.5個百分點。

調查也推估2020年民進黨的不分區席次落在13到14席，國民黨的不分區席次則是11到12席，台灣民眾黨約3到4席，時代力量與親民黨則可取得0到2席。

民調也調查若2020大選，國民黨總統參選人韓國瑜落選，或是國民黨的立委席次沒有過半，有高達70.2%的民眾認為現任國民黨黨主席吳敦義應該要辭職下台；僅有9.8%的民眾認為吳敦義不用辭職下台；且從交叉分析來看，政黨傾向為國民黨的民眾，有高達85.4%的藍營支持者認為若2020年大選國民黨敗選，吳敦義要辭黨主席。

民進黨部分，若總統參選人蔡英文落選，或是民進黨的立委席次沒有過半，也有59.2%的民眾認為現任民進黨主席卓榮泰應該要辭職下台；僅有16.8%的民眾認為卓榮泰不用辭職下台。