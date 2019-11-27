韓國瑜指「得民調得痔瘡」 陳水扁：歹年冬搞肖郎

2019-11-27 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



前總統陳水扁今天上午到雲林縣玉樹宮上香祈福，並為一邊一國參選人站台輔選及爭取政黨票，媒體詢問國民黨總統參選人韓國瑜批評蔡英文總統「得民調得痔瘡」，陳水扁說，「歹年冬搞肖郎，選舉到特別多」。