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韓國瑜指「得民調得痔瘡」 陳水扁：歹年冬搞肖郎

2019-11-27 13:18聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

前總統陳水扁今天上午到雲林縣玉樹宮上香祈福，並為一邊一國參選人站台輔選及爭取政黨票，媒體詢問國民黨總統參選人韓國瑜批評蔡英文總統「得民調得痔瘡」，陳水扁說，「歹年冬搞肖郎，選舉到特別多」。

陳水扁表示，韓國瑜說那種沒有衛生的話，有必要評論嗎，歹年冬搞肖郎，選舉到特別多，為了選舉說那些沒營養、沒衛生的話，沒有必要，台灣人沒有那麼沒水準，會分辨是非，所以他可以騙一次市長，要騙總統就困難重重，表示台灣人真的夠水準。

前總統陳水扁今天上午到雲林縣玉樹宮上香祈福，並為一邊一國參選人站台輔選及爭取政黨...
前總統陳水扁今天上午到雲林縣玉樹宮上香祈福，並為一邊一國參選人站台輔選及爭取政黨票，媒體詢問國民黨總統參選人韓國瑜批評蔡英文總統「得民調得痔瘡」，陳水扁說，「歹年冬搞肖郎，選舉到特別多」。記者陳雅玲／攝影
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韓國瑜陳水扁2020選舉民調

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