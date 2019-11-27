龍山寺280周年慶 馬英九：小時看地獄展後不敢做壞事

2019-11-27 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



艋舺龍山寺今辦建寺280週年紀念典禮，蔡英文總統、前正副總統馬英九與吳敦義都前往致意。馬致詞時說，任台北市長時龍山寺最早響應他免燒金紙政策，讓政策推動成功；這是抗日先賢蔣渭水一百年前就主張，沒想到在他手上實現，非常感謝龍山寺。

馬英九表示，龍山寺是宗教信仰、社會福利與教育中心，廟的主神是觀音，1945年台北大轟炸時，幸好廟還是基本的保存下來，觀音像毫髮無損。馬還提到，在一個個數，發覺龍山寺副神有79座，從佛祖、文昌帝君、媽祖通通都有，要拜誰都有對象。

馬英九特別點名拜文昌一事，表示很多考生參加聯考等考試時，會拜青蔥與芹菜，象徵聰明與勤奮；還有考生會放准考證，是要文昌帝君保祐時不要搞錯對象。

馬英九說，他在艋舺長大，龍山寺門牌是台北市廣州街211號，他小時候住在277號，所以小時候常到龍山寺，當時看到地獄展他以後就不敢做壞事。

馬英九也提到，他當台北市長時推動免燒金紙政策，龍山寺最早響應，這在20年前不是容易的事情。

馬英九說，當時他將金紙集中在木柵焚化廠舉辦祭典焚化，金紙集中焚燒量從她推動時80公噸，卸任時已達4百多公噸，做的非常成功；馬表示，這是蔣渭水一百年前就主張，沒想到在我手上實現，非常感謝龍山寺

吳敦義致詞時也提到，他也是艋舺孩子，念大學時從南投上來住萬華姐姐家中，龍山寺也是我經常來的地方，之後參選台北市議員，再到中部、南部等地方服務很久，起源地還是在萬華。