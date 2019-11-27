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一座可貴的「自由」——寫在金馬56之後

獨／高以翔驟逝 經紀公司老闆痛哭「他剛做身體健檢」

爭取深綠支持 賴清德陪高嘉瑜參拜南港宮廟

2019-11-27 11:41聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市立委第四選區（內湖、南港）選情膠著，但民進黨參選人高嘉瑜先前批評前總統陳水扁也引起一邊一國行動黨決定由郭正典加入戰局要「下架」高，外界也預估高的深綠得票數將受影響；高今早則在副總統參選人賴清德陪同下到南港區宮廟參香祈福；賴也當場強調高一定是站在台灣本土路線，拜託長輩唯一支持；高則笑說，若賴有時間，希望能和她如影隨形、如膠似漆。

賴清德致詞時表示，高的選情現為五五波，勢均力敵，輸贏在各位長輩身上，他今天就是要向選區鄉親拜託，他為高掛保證，高是堅持台灣本土路線，在議會問政專業且真誠對待鄉親，是台灣下一代需要的政治人物，高當選後一定是本土路線，會和民進黨共同打拚不會走鐘，拜託長輩唯一支持高嘉瑜。

針對黨內評估高嘉瑜這次很有機會讓選區變色，高則說，內湖南港是艱困區、選情五五波，很有機會勝選但主要是拜託年輕人出來投票，投票率提高就能勝選，香港這次投票率高達七成一，年輕人都站出來了，因為他們說共產制度一國兩制他們不能接受，用投票，表達支持民主自由的決心；因此我們也要用投票向中國說不，讓共產黨知道台灣人愛民主的絕不是共產黨用金錢、共諜所改變的。

有關常找賴站台，高嘉瑜說，她與賴清德的交情是長長久久，賴全台跑透透大家都盼賴輔選，但賴第一站就到台北內湖區東湖，今又來南港區舊莊，相信賴將來有時間一定恨不得24小時在內湖南港陪她掃街拜票，但也要分一點時間給別人，所以她還是要靠自己努力，但賴若有時間當然希望和她如影隨形、如膠似漆，「那是最好的，哈哈哈」。

對此，賴則說，高嘉瑜非常優秀，民進黨席次要過半，高這席一定要當選，相當於兩席重要性，因為高是挑戰者，當選後一來一回有兩席的效益，所以拜託鄉親父老一定要支持高，他也會盡可能安排行程到高的選區輔選。

北市立委激戰，第四選區（內湖、南港）民進黨參選人高嘉瑜今早在副總統參選人賴清德陪...
北市立委激戰，第四選區（內湖、南港）民進黨參選人高嘉瑜今早在副總統參選人賴清德陪同下到南港區信天宮等宮廟參香祈福。記者翁浩然／攝影
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北市立委激戰，第四選區（內湖、南港）民進黨參選人高嘉瑜今早在副總統參選人賴清德陪...
北市立委激戰，第四選區（內湖、南港）民進黨參選人高嘉瑜今早在副總統參選人賴清德陪同下到南港區舊莊福德宮等宮廟參香祈福。記者翁浩然／攝影
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投票率高嘉瑜民進黨

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