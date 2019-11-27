陳水扁：蔡英文曾說中華民國是流亡政府 現在卻最認同

2019-11-27 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義即時報導



前總統陳水扁今天到嘉義市，為一邊一國行動黨爭取政黨票，對於日前民調指蔡英文總統最認同中華民國，他認為這讓他很難過；他也認為共諜從兩蔣至今一直都有丶無所不在；至於他能否代表一邊一國擔任不分區立委，這必須由蔡英文總統決定。

陳水扁今天到嘉義市拜訪一邊一國行動黨嘉義站長沈昇益，近百人到場歡迎他，一看到陳水扁下車，立即高喊「阿扁加油」，陳水扁神采奕奕、精神飽滿的跟支持者打招呼，並針對時政發表看法，接受記者提問。

陳水扁說，從兩蔣時代到李登輝、陳水扁丶馬英九，「匪諜都在你我身邊」，但馬政府後越來越嚴重這是令人擔心的，最近爆發的共諜案他並不覺得奇怪，因為在他擔任總統時，就有人拿著錢要來見他，要做政治的籠絡、買收、統戰，但他認為金錢就算萬能，但在台灣選舉不靈，否則他也沒辦法當選連任兩次總統。

陳水扁也認為，最新民調顯示，蔡英文總統居然是最認同中華民國的，比韓國瑜、宋楚瑜都高，這讓人覺得很奇怪，因為他擔任總統8年一直在推台灣、中國一邊一國，但目前只能抱著中華民國這根大柱子，這讓他很難過，也無法接受。