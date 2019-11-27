傅崐萁競選總部下午成立 未申請就封路惹議

2019-11-27 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮縣民進黨議員莊枝財上午在議會緊急質詢，指無黨籍立委參選人傅崐萁競選總部下午成立，卻在競總前的中正路大肆封路，中正路位於鬧區，他一早收到許多民眾陳情，附近商家、市場無法做生意，質疑到底有沒有申請？路權單位及警方表示，主辦單位有申請集會，但未申請封路，將研議開罰。

傅崐萁競選辦公室回應，這次活動由汪姓市民代為申請，汪姓市民當時以為路權是花蓮警方和市公所等單位，事後得悉是公路總局，已進行補件申請作業並將繳交保證金。

至於，警方依規定辦理，也會全力配合與尊重。在活動期間若造成商家不便，尚祈見諒。活動結束後會做好淸場復原。

傅崐萁競選總部設於中正路588號，今天下午4點成立。從昨晚開始，中正路的明禮路至中山路段就封路，車輛無法進入，因為屬市中心，引起民怨。

莊枝財質詢指出，中正路是花蓮市鬧區，周邊包括市場、電信局，郵局，店家，還有許多金融機構，又是省道，怎麼封起來？他一早電話被打爆，都是民眾抱怨，質疑封路有沒有申請？

據了解，汪姓男子於19日，以舉辦「花蓮縣親子嘉年華」名義，向市公所申請請今天晚間6時至10時的集會路權，獲市公所同意，也有向警方提出集會活動申請。但是，汪男申請的只是集會部分，並未申請封路。