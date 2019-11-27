近五成社工不清楚明年加薪 工會擔憂恐淪為一場空

2019-11-27 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



行政院今年九月宣布，從明年開始，要為社工人員加薪，但根據台北市社會工作人員職業工會調查，發現有49％的社工不清楚或沒聽說新制規範，17％社工表示機構不會調薪，質疑中央承諾加薪，最後恐會淪為一場空。

對此，北市社會局表示，會在社會局官網針對社工人員薪資新制部分做公告，另也會公告適用新制的團體，好方便社工人員查詢，若合作契約明年沒有跟著政策走，將依照契約罰則辦理。

行政院日前拍板定案，為政府與民間單位的社工人員加薪，其中民間單位新進社工加薪幅度近4000元；公部門的社工薪資調整方面，把原本屬於計畫性質的風險工作補助費1000到2000元，調整成可以經常性編列和支領的人事費，正式編制社工將可領1810到3000元，約聘僱社工約1569到3000元。

市議員黃郁芬表示，日前北市府社會局長陳雪芬也明確承諾，北市將有729名民間社工確定可以調薪，社工薪資的樓地板也將提升為34916元。

不過北市社工職業工會日前問卷調查發現，49％社工不清楚或沒聽說新制，67％社工不清楚機構是否調薪，17％社工表示機構已表明不會跟進加薪，只有16％機構明確表態會跟進薪資新制。

工會質疑，影響全台社工薪資制度的重大制度即將上路，但社工對於制度卻一知半解，連薪資的基本辦法都不清楚，未來怎麼防堵回捐呢。

黃郁芬則說，不少社工擔心自己如果去問社會局相關加薪事宜，恐怕會被機構刁難，顯示公開受加薪對象與方案的重要性，呼籲北市府應該要確切落實社工加薪，社會局應該要作為社工的後盾。

對，社會局表示，內部已做過多次會議討論，目前定調109年履約的新制、委託案、補助案都全面適用薪資新制，舊約的部分，將以議約方式，請委託單位採用新制，衛福部也承諾地方政府會補助預算差額，不會挖東牆補西牆，排擠既有預算。