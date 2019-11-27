北市大安區是藍軍天下 陳菊：我是不相信

2019-11-27 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



總統府秘書長陳菊今天上午陪同台北市大安區立委參選人謝佩芬到通化福德宮參拜、通化市場拜票，陳菊說，她在陳水扁擔任台北市長時代當過台北市社會局長，至今已有10多年未曾來通化市場，甫現身，果然吸引民眾目光，不少攤商爭相握手、合影。

陳菊日前已到台北市輔選，這一站來到大安區，被視為民進黨艱困選區。陳菊坦言，「這是最艱難的選區，佩服她（謝佩芬）的勇氣」，大安區過去都認為是藍軍天下，隨後陳菊話鋒一轉，直言「我是不相信」。

陳菊說，過去台灣是戒嚴的年代，但是台灣人就有辦法認真打拚，一代拚過一代，讓今天的總統可以直接民選，社會自由民主多元；很多過去街頭老兄弟都在這邊，一定都想不到，台灣會變成這樣，「這就是不可能，但是用認真信心改變了不可能」。

陳菊表示，全世界很多國家的政治生態都在改變中，台灣社會很多元，自然要選優秀人才、對台灣未來發展有幫助的人，而最困難的地方，就需要有能力有專業的人打拚，大力向選民推薦謝佩芬，她對佩芬有信心。

她也提到香港局勢，香港過去是英國殖民地，香港人只埋首拚經濟，對政治相當冷漠，直到1997年回歸中國，中國承諾50年一國兩制，香港絕不改變，但剛剛好過22年，香港人感受很深，他們對自由民主感覺是呼吸一樣，也因此走上街頭，這和過去實在太不同了，這兩天的選舉更向全世界展現民意。