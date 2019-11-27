親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜疑雲擾大選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
U人物／藍慶中
政治
軍事
綜合

35歲高以翔大陸錄影昏倒 浙江新聞證實：搶救無效去世

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

北市大安區是藍軍天下 陳菊：我是不相信

2019-11-27 11:25聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

總統府秘書長陳菊今天上午陪同台北市大安區立委參選人謝佩芬到通化福德宮參拜、通化市場拜票，陳菊說，她在陳水扁擔任台北市長時代當過台北市社會局長，至今已有10多年未曾來通化市場，甫現身，果然吸引民眾目光，不少攤商爭相握手、合影。

陳菊日前已到台北市輔選，這一站來到大安區，被視為民進黨艱困選區。陳菊坦言，「這是最艱難的選區，佩服她（謝佩芬）的勇氣」，大安區過去都認為是藍軍天下，隨後陳菊話鋒一轉，直言「我是不相信」。

陳菊說，過去台灣是戒嚴的年代，但是台灣人就有辦法認真打拚，一代拚過一代，讓今天的總統可以直接民選，社會自由民主多元；很多過去街頭老兄弟都在這邊，一定都想不到，台灣會變成這樣，「這就是不可能，但是用認真信心改變了不可能」。

陳菊表示，全世界很多國家的政治生態都在改變中，台灣社會很多元，自然要選優秀人才、對台灣未來發展有幫助的人，而最困難的地方，就需要有能力有專業的人打拚，大力向選民推薦謝佩芬，她對佩芬有信心。

她也提到香港局勢，香港過去是英國殖民地，香港人只埋首拚經濟，對政治相當冷漠，直到1997年回歸中國，中國承諾50年一國兩制，香港絕不改變，但剛剛好過22年，香港人感受很深，他們對自由民主感覺是呼吸一樣，也因此走上街頭，這和過去實在太不同了，這兩天的選舉更向全世界展現民意。

陳菊提到，她相信台灣人天生愛自由、愛民主，要拜託好朋友，票投蔡英文總統、立委謝佩芬，以及政黨票投給民進黨。

總統府秘書長陳菊（左4）今天上午陪同台北市大安區立委參選人謝佩芬（左3）到通化福...
總統府秘書長陳菊（左4）今天上午陪同台北市大安區立委參選人謝佩芬（左3）到通化福德宮參拜、通化市場拜票。記者魏莨伊／攝影
分享
總統府秘書長陳菊（左3）今天上午陪同台北市大安區立委參選人謝佩芬（左2）到通化福...
總統府秘書長陳菊（左3）今天上午陪同台北市大安區立委參選人謝佩芬（左2）到通化福德宮參拜、通化市場拜票。記者魏莨伊／攝影
分享
總統府秘書長陳菊（左3）今天上午陪同台北市大安區立委參選人謝佩芬（左2）到通化福...
總統府秘書長陳菊（左3）今天上午陪同台北市大安區立委參選人謝佩芬（左2）到通化福德宮參拜、通化市場拜票。記者魏莨伊／攝影
分享
總統府秘書長陳菊（中）今天上午陪同台北市大安區立委參選人謝佩芬（右）到通化福德宮...
總統府秘書長陳菊（中）今天上午陪同台北市大安區立委參選人謝佩芬（右）到通化福德宮參拜、通化市場拜票。記者魏莨伊／攝影
分享

2020選舉2020立委選舉

相關新聞

花蓮分裂 泛藍搶韓「同框」大戰

2019-11-27 00:24

蔡宜芳影射吳怡農賄選挨轟 柯文哲緩頰：當她咬到舌頭

2019-11-27 11:08

卓榮泰批：煽動李旻蔚選 柯文哲酸：阿婆袂生牽拖隔壁

2019-11-27 11:05

民進黨疑擅用照片諷基隆地產王 宋瑋莉哭了指故意醜化

2019-11-27 11:01

影／遭踢爆濫用公務車拚選舉 柯志恩：指控太沈重

2019-11-27 10:59

扁當一邊一國澆水園丁 助攻空、陸爭取政黨票

2019-11-27 10:31

高顏質助選團 「180金融小鮮肉」婆媽緊盯、「石牌劉德華」更猛

2019-11-27 09:00

結婚屢被網友酸 洪慈庸自嘲卓冠廷是「從政老鼠屎」

2019-11-27 02:58

台中參選人「路招」 博好感有眉角

2019-11-27 00:37

綠控暴力介入選舉 張嘉郡競總：無恥至極

2019-11-27 00:30

綠營母雞攻新北 游錫堃新店輔選

2019-11-27 00:25

蔡站台「余天唱歌 比我們演講受歡迎」

2019-11-27 00:17

彰化三選區泛藍分裂？國民黨勸退 楊麗香：要先沉澱

2019-11-26 23:50

陳鎮湘疾呼：割吳斯懷就是切割軍公教警消團體

2019-11-26 23:27

朱立倫大溪掃街 蘇煥智新竹站台

2019-11-26 23:23

高雄第五選區／李昆澤、黃柏霖君子之爭 拚教育政見

2019-11-26 23:03

賴清德橫掃屏北 捧蘇震清助鍾佳濱

2019-11-26 22:59

蔡英文站台余天 喊出希望每個國中旁邊都有日照中心

2019-11-26 21:58

余天噴淚辦造勢 喊話：當選就處理吳斯懷

2019-11-26 20:58

呼籲讓民進黨贏 賴清德：台灣不會變第二個香港

2019-11-26 20:44

大咖輔選！陳菊讚聲吳思瑤認真打拼 對北投士林有信心

2019-11-26 20:40

卓榮泰：台灣民主千秋萬世 投錯就九二共識、一國兩制

2019-11-26 20:11

卓榮泰提醒黨內 選戰未到最後一刻不能鬆懈

2019-11-26 20:10

史上第一次政黨票辯論！辯協點名「大黨」不應避戰

2019-11-26 20:05

從政不忘初衷 立委參選人張嘉郡將打造「微笑雲林」

2019-11-26 19:55

入黨人數躍增 謝龍介：不管支持誰都是好事

2019-11-26 17:07

是否會請傅崐萁撤合照？韓國瑜回應兩個字避答敏感議題

2019-11-26 16:35

謝龍介喊選黨主席 點燃黨員入黨火花？

2019-11-26 16:23

雙帥網路聲量對決！ 蔣萬安聲量旺 吳怡農好感度高

2019-11-26 16:07

國民黨不讓徐榛蔚為夫站台 花縣黨部已開考紀會討論懲處

2019-11-26 15:52

影／民眾黨4人擠進不分區好評20強 柯：輸民進黨很可恥

2019-11-26 15:29

大紅嫁衣穿上身 立委林岱樺要出嫁？

2019-11-26 15:26

邱毅北檢按鈴怒告柯文哲 黃國昌：你按成愛心服務鈴了

2019-11-26 15:17

彰化第三選區藍營分裂危機？楊麗香低調：要沉澱一下

2019-11-26 15:16

誰才是真庶民？ 屏東前縣長曹啟鴻：賴清德

2019-11-26 14:54

游錫堃新店輔選 暗諷對手「只有選舉人才出現」

2019-11-26 14:16

【完整名單】政黨票想投誰？看各黨不分區名單與背景玄機

2019-11-26 14:00

綠雲林黨部控暴力介入選舉 張嘉郡競總：無恥、抹黑

2019-11-26 13:51

花蓮選區泛藍分裂 黃啟嘉、傅崐萁搶放韓國瑜合照

2019-11-26 13:41
看更多

熱門文章

空軍嵩山雷達站反制無人機入侵 槍械硬殺擊落

2019-11-26 12:29

將領人事異動 蔡總統本任期最後一次授階

2019-11-26 17:50

捲入共諜案 向心夫婦限制出境 法界質疑政治辦案

2019-11-26 23:58

獨／韓國瑜台東參訪 老兵喜泣：我來看我的學生

2019-11-26 14:36

陳鎮湘疾呼：割吳斯懷就是切割軍公教警消團體

2019-11-26 23:27

影／韓國瑜參訪台東文衡殿 廟方主委：首次爆棚

2019-11-26 11:58

勇鷹高教機明年5月首飛 中科院自問：發動機何日可自製

2019-11-26 12:10

共諜案搶功…「可能炸膛的槍」調局硬塞北檢

2019-11-27 00:16

孫大千指共諜案是黑韓大戲 四角色上演2020版319槍擊案

2019-11-26 12:12

余天噴淚辦造勢 喊話：當選就處理吳斯懷

2019-11-26 20:58

李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

2019-11-26 18:33

最新民調╱總統三強對決 蔡賴配支持度看好度都過半

2019-11-26 11:36

王立強是共諜還是詐騙犯？真真假假這樁最傳奇

2019-11-27 08:00

台東首見國旗海 韓國瑜造勢上萬支持者爆棚

2019-11-26 19:46

【重磅快評】境外勢力助選蔡 共諜案是印太同盟逆襲？

2019-11-26 16:02

毛嘉慶：反滲透要玩真的 北檢應約談林佳龍和奇美

2019-11-26 19:30

孫大千批共諜案三巧合 機率比中樂透還低

2019-11-27 08:21

王立強共諜案升高？向心夫婦嫌疑重大列「被告」

2019-11-26 11:36

原來王立強就是李志榮？林飛帆：今天更扯了都會提告

2019-11-26 12:59

結婚屢被網友酸 洪慈庸自嘲卓冠廷是「從政老鼠屎」

2019-11-27 02:58

向心之妻曾喊冤：24年前「編輯」經歷被認有國安疑慮

2019-11-26 22:01

共諜案影片驚見徐斯儉 前外交官：這是否屬怠惰失靈？

2019-11-27 08:46

共諜案爭議 謝龍介：搞不好是綠營自己串通的

2019-11-26 13:01

誰才是真庶民？ 屏東前縣長曹啟鴻：賴清德

2019-11-26 14:54

首例！張善政成立副總統競選辦公室

2019-11-26 11:37

台東釋迦很甜但農民很苦 韓國瑜：一定要外銷

2019-11-26 11:44

向吳敦義借將 李哲華將任韓國瑜競總執行長

2019-11-26 16:54

韓國瑜批共諜組合拳 只要王立強來台保證一下機就告他

2019-11-26 16:38

周泓旭羈押向心卻趴趴走 蔡正元：根本是民進黨搞鬼案

2019-11-26 21:31

韓國瑜：得民調得痔瘡 朱學恆虧「暗示自己曾有嗎？」

2019-11-26 20:21

盧秀燕為這樁槓中央 環保署打臉：僅函覆18年前的法令

2019-11-26 14:20

王立強共諜案 檢調查向心投資信義區兩豪宅

2019-11-27 00:30

入黨人數躍增 謝龍介：不管支持誰都是好事

2019-11-26 17:07

【完整名單】政黨票想投誰？看各黨不分區名單與背景玄機

2019-11-26 14:00

美旅行授權官網中華民國國旗變五星旗？AIT：正了解中

2019-11-26 18:32

韓國瑜再諷蔡政府：得民心者得天下 得民調者得痔瘡

2019-11-27 08:54

韓國瑜向吳敦義借將李哲華任競總執行長 加強地方整合

2019-11-26 18:11

謝龍介上午議會質詢 透露下一步是選台南市長？

2019-11-26 12:47

邱毅北檢按鈴怒告柯文哲 黃國昌：你按成愛心服務鈴了

2019-11-26 15:17

無黨傅崐萁廣告與韓國瑜同框 韓辦：目前不會要求更正

2019-11-26 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top