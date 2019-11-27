府交辦南海探油業務轉由海委會主責 行政院有異見？

2019-11-27 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



因應海洋委員會成立，蔡政府計畫將涉及南海探油敏感的「東海及南海資源開發小組」業務，由經濟部礦物局改由海洋委員會主責，但行政院卻顯然有不同看法，礦物局不願移撥，目前僵持中。

立法院預算中心披露，經濟部礦務局為配合自107年4月28日施行的海委會組織法，移交「土石採取法」所列有關濱海及海域土石及「礦業法」所列有關海洋非生物資源研究及調查探勘業務，計有檔案902件。但後經行政院於108年2月14日公告勘誤表，刪除海委會接管經濟部「礦業法」及「土石採取法」管轄事項，其相關「涉海業務均不予移撥」。

預算中心指出，海委會及礦物局雙方就移交移交「土石採取法」所列有關濱海及海域土石及「礦業法」所列有關海洋非生物資源研究及調查探勘業務檔案，「有關總統府交辦能源政策導向的『東海及南海資源開發小組』主責機關」，未獲共識，海委會業於108年9月5日，函請經濟部報請總統府同意後，再由行政院邀集經濟部礦務局、海委會及有關單位召開會議進行協商，並請經濟部受理902件檔案返還事宜。

類似情形也發生在海洋深層水業務，預算中心指出，海委會甫成立，鑑於涉海業務龐雜，107年10月30日召開「海洋業務區塊劃分移撥」會議，曾決議深層海水業務仍維持經濟部處理。但依據人事行政總處107年12月27日研商會議，決議有關深層海水開發技術及產業輔導推動相關業務，108年由經濟部持續辦理，自109年起移由海委會辦理。另有關「深層海水取水工程計畫」，由經濟部辦理完竣後移交海委會。