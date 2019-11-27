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35歲高以翔大陸錄影昏倒 浙江新聞證實：搶救無效去世

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

25年前反核罷韓失敗 綠黨：韓國瑜無視民意二度被罷免

2019-11-27 11:10聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

民間團體「Wecare高雄」、「公民割草行動」等，在高雄將發起罷韓行動。台灣環境保護聯盟會長劉志堅說，1994年7月，時任立委的韓國瑜曾因不尊重反核民意，被反核團體發起罷免，時隔25年後，韓國瑜因為沒有履行高雄政見，第二次被民意罷免，但韓市長卻依然老神在在，對民意完全無視。

台灣環境保護聯盟、綠黨今天也舉行「罷韓25周年」記者會，劉志堅說，25年前的今天，台北縣首度舉辦台灣立委罷免投票，因當時擁核立委強行通過八年的核四預算1125億元，台灣環境保護聯盟等團體共同發起罷免雙北擁核立委行動，罷免對象包括韓國瑜、洪秀柱、丁守中等人，僅管當年罷免案有成案，但1994年11月27日的罷免投票，卻因投票率門檻太高，罷免沒有成功，但當年11月27日同一天，北縣府也舉辦核四公投，當年的公投反核比例高達89%，可惜、遺憾這樣的民意，沒有被中央政府接受。

台灣反核行動聯盟召集人高成炎說，當年的罷免行動，其實9月就已完成第二階段連署且送件，可惜國民黨為了保住立委席次與打壓反核意見，在立法院一開議就著手修改選罷法，提高罷免提案及連署門檻，也拉高投票門檻至二分之一的高標準，但時隔25年的今天，檢視韓國瑜開出來的能源政策，卻是要求讓核四重啟商轉運作。

綠黨也提到，審視韓國瑜這次開出的政見支票，發現幾乎每一張都難以兌現，包括核四重啟、到恢復年金等，呼籲每四年一次的投票，決定台灣未來，選民應該理性選擇。

台灣環境保護聯盟、綠黨今天聯合舉行「罷韓25周年」記者會，質疑時隔25年後，國民...
台灣環境保護聯盟、綠黨今天聯合舉行「罷韓25周年」記者會，質疑時隔25年後，國民黨總統參選人韓國瑜因沒有履行高雄政見，第二次被民意罷免，但韓市長卻依然老神在在，對民意完全無視。記者／林麗玉攝影
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罷免韓國瑜投票率

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