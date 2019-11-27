育兒政策遭批抄襲 陳時中：政策早已規劃

相關新聞
太陽花國賠案 柯文哲定調：沒道理不上訴2019-11-27 10:34
美旅行授權官網我國旗變五星旗 AIT通知調查後恢復2019-11-27 09:47
中火可多燒百萬噸生煤 議會藍營：要台中人用命發電？2019-11-27 11:33
影／經濟海域重疊 韓國瑜：只有一字「和」2019-11-27 11:17
府交辦南海探油業務轉由海委會主責 行政院有異見？2019-11-27 11:15
倡廢政黨協商？柯文哲在議會被酸：審預算要不要協商？2019-11-27 11:13
太陽花國賠案 北市警：積極爭取上訴機會2019-11-27 11:10
25年前反核罷韓失敗 綠黨：韓國瑜無視民意二度被罷免2019-11-27 11:10
韓說「得民調者得痔瘡」 柯文哲：得痔瘡塞劑塞一塞就會好2019-11-27 10:50
韓金句不斷 柯文哲自爆：20年前得過痔瘡但和民調無關2019-11-27 10:30
美旅行授權官網中華民國國旗變五星旗？AIT：正了解中2019-11-26 18:32
「反滲透法」攻防 國民黨團出招邀蘇揆報告 政院說尊重2019-11-26 17:51
扁明參加一邊一國公開活動 中監：扁的醫療小組已報備2019-11-26 17:14
新住民歸化後升大學難 立院修法排除障礙2019-11-26 15:05
接見太平洋島國青年領袖 副總統感謝友邦支持2019-11-26 15:00
民進黨的亡國論 謝龍介：是自認台灣是中國一部分2019-11-26 14:34
自詡「大砲」 虧雞福來爹：制衡藍綠最佳選擇2019-11-26 14:33
「反滲透法」列立院周五議程 民進黨拚逕付二讀2019-11-26 14:25
游錫堃新店輔選 暗諷對手「只有選舉人才出現」2019-11-26 14:16
副總統接見義大利議員 盼促中國改善境內人權2019-11-26 13:53
駐美成立農業組 學者：避免淪職位安插2019-11-26 13:40
我駐美處設4人農業組 農委會：無關瘦肉精美豬2019-11-26 13:39
時力推政治獻金法2019-11-26 13:38
《反滲透法》一法換一法 綠有一石二鳥計2019-11-26 13:38
冷眼集／換顏色的「匪諜就在你身邊」2019-11-26 13:38
反滲透法 藍委要求政院專案報告2019-11-26 13:38
力挺反滲透法 鄭宏輝：統戰已成事實 保衛台灣就是義務2019-11-26 13:23
反滲透法綠盼這會期完成 李俊俋：到時可看誰反對2019-11-26 13:01
時力提修法 收中國政治獻金最重可處10年徒刑2019-11-26 12:56
謝龍介上午議會質詢 透露下一步是選台南市長？2019-11-26 12:47
代理人法換反滲透法 民進黨顧台商、對內也有交代2019-11-26 12:43
民進黨推反滲透法 宋楚瑜：不要看影子就打槍2019-11-26 12:17
韓國瑜說中共控制不了香港選舉 柯文哲：是操控失敗2019-11-26 12:14
民進黨推反滲透法 宋楚瑜回應：不要選舉前騙選票2019-11-26 12:14
綠提反滲透法拚加速 藍點名蘇貞昌到立院報告2019-11-26 12:10
江啟臣擺功夫架式交成績單 「推」出14項建設2019-11-26 11:59
【即時短評】民進黨讓台灣重回 「匪諜就在你身邊」2019-11-26 11:58
綠推反滲透法 宋楚瑜：不要選舉前騙選票2019-11-26 11:55
參訪印尼台灣學校 李佳芬：母語跟媽媽學最快2019-11-26 11:49
熱門文章
空軍嵩山雷達站反制無人機入侵 槍械硬殺擊落2019-11-26 12:29
將領人事異動 蔡總統本任期最後一次授階2019-11-26 17:50
捲入共諜案 向心夫婦限制出境 法界質疑政治辦案2019-11-26 23:58
獨／韓國瑜台東參訪 老兵喜泣：我來看我的學生2019-11-26 14:36
陳鎮湘疾呼：割吳斯懷就是切割軍公教警消團體2019-11-26 23:27
影／韓國瑜參訪台東文衡殿 廟方主委：首次爆棚2019-11-26 11:58
勇鷹高教機明年5月首飛 中科院自問：發動機何日可自製2019-11-26 12:10
共諜案搶功…「可能炸膛的槍」調局硬塞北檢2019-11-27 00:16
孫大千指共諜案是黑韓大戲 四角色上演2020版319槍擊案2019-11-26 12:12
余天噴淚辦造勢 喊話：當選就處理吳斯懷2019-11-26 20:58
李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因2019-11-26 18:33
最新民調╱總統三強對決 蔡賴配支持度看好度都過半2019-11-26 11:36
王立強是共諜還是詐騙犯？真真假假這樁最傳奇2019-11-27 08:00
台東首見國旗海 韓國瑜造勢上萬支持者爆棚2019-11-26 19:46
【重磅快評】境外勢力助選蔡 共諜案是印太同盟逆襲？2019-11-26 16:02
毛嘉慶：反滲透要玩真的 北檢應約談林佳龍和奇美2019-11-26 19:30
孫大千批共諜案三巧合 機率比中樂透還低2019-11-27 08:21
王立強共諜案升高？向心夫婦嫌疑重大列「被告」2019-11-26 11:36
原來王立強就是李志榮？林飛帆：今天更扯了都會提告2019-11-26 12:59
結婚屢被網友酸 洪慈庸自嘲卓冠廷是「從政老鼠屎」2019-11-27 02:58
向心之妻曾喊冤：24年前「編輯」經歷被認有國安疑慮2019-11-26 22:01
共諜案影片驚見徐斯儉 前外交官：這是否屬怠惰失靈？2019-11-27 08:46
共諜案爭議 謝龍介：搞不好是綠營自己串通的2019-11-26 13:01
誰才是真庶民？ 屏東前縣長曹啟鴻：賴清德2019-11-26 14:54
首例！張善政成立副總統競選辦公室2019-11-26 11:37
台東釋迦很甜但農民很苦 韓國瑜：一定要外銷2019-11-26 11:44
向吳敦義借將 李哲華將任韓國瑜競總執行長2019-11-26 16:54
韓國瑜批共諜組合拳 只要王立強來台保證一下機就告他2019-11-26 16:38
周泓旭羈押向心卻趴趴走 蔡正元：根本是民進黨搞鬼案2019-11-26 21:31
韓國瑜：得民調得痔瘡 朱學恆虧「暗示自己曾有嗎？」2019-11-26 20:21
盧秀燕為這樁槓中央 環保署打臉：僅函覆18年前的法令2019-11-26 14:20
王立強共諜案 檢調查向心投資信義區兩豪宅2019-11-27 00:30
入黨人數躍增 謝龍介：不管支持誰都是好事2019-11-26 17:07
【完整名單】政黨票想投誰？看各黨不分區名單與背景玄機2019-11-26 14:00
美旅行授權官網中華民國國旗變五星旗？AIT：正了解中2019-11-26 18:32
韓國瑜再諷蔡政府：得民心者得天下 得民調者得痔瘡2019-11-27 08:54
韓國瑜向吳敦義借將李哲華任競總執行長 加強地方整合2019-11-26 18:11
謝龍介上午議會質詢 透露下一步是選台南市長？2019-11-26 12:47
邱毅北檢按鈴怒告柯文哲 黃國昌：你按成愛心服務鈴了2019-11-26 15:17
無黨傅崐萁廣告與韓國瑜同框 韓辦：目前不會要求更正2019-11-26 11:34
留言