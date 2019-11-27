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育兒政策遭批抄襲 陳時中：政策早已規劃

2019-11-27 10:55攝影中心 記者陳正興／台北即時報導

衛福部陳時中上午出席立法院社福與衛環委員回法案審查會前受訪表示，育兒相關政策「沒有什麼跟拜、不跟拜的問題」，政院早在2018年就開始研擬因應少子化問題的2大政策方向。陳時中指出，兩大方向，一個就是育兒津貼跟我們的托育補助要增加，要跟著國家財政來規劃，估計未來4年的財政情況，審慎考慮後，4年有增加空間，所以蔡總統說，要從目前的600億增加到1,000億，這都有相關的規劃跟方向。

蔡英文總統育兒政策遭批評，衛福部長陳時中（圖）上午回應表示，政院早在2018年就...
蔡英文總統育兒政策遭批評，衛福部長陳時中（圖）上午回應表示，政院早在2018年就開始研擬因應少子化問題的2大政策方向，沒有什麼跟拜、不跟拜的問題。記者陳正興／攝影
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蔡英文總統育兒政策遭批評，衛福部長陳時中（圖）上午回應表示，政院早在2018年就...
蔡英文總統育兒政策遭批評，衛福部長陳時中（圖）上午回應表示，政院早在2018年就開始研擬因應少子化問題的2大政策方向，沒有什麼跟拜、不跟拜的問題。記者陳正興／攝影
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