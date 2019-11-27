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義大利「親密暴力」X光：女性家暴受害的驗傷心碎展

影／意有所指 宋楚瑜批評政治明星不專業

2019-11-27 09:52攝影中心 記者曾原信／即時報導

親民黨總統參選人宋楚瑜今天上廣播節目接受黃暐瀚訪問，除了秀出自己已看完今日四大報外，針對總統大選議題，宋楚瑜表示近期誕生許多政治的超級明星，但他們不一定具備解決問題的能力「做了一些宣示，卻接不下後面的行動」。

親民黨總統參選人宋楚瑜（圖）今天上廣播節目接受黃暐瀚訪問，宋楚瑜表示台灣不需要政...
親民黨總統參選人宋楚瑜（圖）今天上廣播節目接受黃暐瀚訪問，宋楚瑜表示台灣不需要政治明星。記者曾原信／攝影
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親民黨總統參選人宋楚瑜（右）今天上廣播節目接受黃暐瀚（左）訪問。記者曾原信／攝影
親民黨總統參選人宋楚瑜（右）今天上廣播節目接受黃暐瀚（左）訪問。記者曾原信／攝影
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