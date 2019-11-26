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德國戰後最大竊案？「綠穹珍寶館」10億珠寶事件

影／民眾黨4人擠進不分區好評20強 柯：輸民進黨很可恥

2019-11-26 15:29聯合報 記者MNG小組 王彥鈞 潘姣琪／台北即時報導

根據《DailiyView網路溫度計》調查，各黨推出的不分區立委名單，好評影響力前20強出爐，其中，民進黨占7名、民眾黨占4名、國民黨占2名。台北市長柯文哲今(26)日上午出席「和興水岸社會住宅統包工程」開工典禮，會前接受媒體聯訪時，聽聞民眾黨好感不分區人數勝過國民黨，民進黨則占了7名之多，柯文哲皺眉認為民眾黨名單比藍綠兩黨「好多了」，但只拿到4名表示還需要再加油、努力，可能是廣告做不好的緣故，隨即又補槍說：「贏國民黨不是光榮的事，輸給民進黨是可恥的事」。根據民調顯示，民眾黨區域立委支持度可以搶到英德配8.1%的選票，國政配6.6%以及宋余配18%選票，顯示藍綠橘都有票跑到民眾黨，但柯聽完後直言「都不高啊！英德配應該理論上可以拉到20到30%才對，我覺得這（數字）還不高」。

另外因為反送中事件爆出的香港抗爭運動，已經持續近半年，香港區議會選舉24日晚上結束，造就高達71.2%的投票率，創下港史最高，泛民派也取得壓倒性勝利。對此國民黨總統參選人韓國瑜認為「中共連香港選舉都控制不了，如何控制台灣選舉？」，柯文哲被媒體詢問是否認同這句話時，他笑稱：「那是操控失敗，不是操控不了」，直言韓國瑜「有些話多講也沒有加分」。

台北市長柯文哲今天出席台北市文山區和興水岸社會住宅統包工程開工典禮，會前接受媒體...
台北市長柯文哲今天出席台北市文山區和興水岸社會住宅統包工程開工典禮，會前接受媒體聯訪。記者胡經周／攝影
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