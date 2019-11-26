影／民眾黨4人擠進不分區好評20強 柯：輸民進黨很可恥

根據《DailiyView網路溫度計》調查，各黨推出的不分區立委名單，好評影響力前20強出爐，其中，民進黨占7名、民眾黨占4名、國民黨占2名。台北市長柯文哲今(26)日上午出席「和興水岸社會住宅統包工程」開工典禮，會前接受媒體聯訪時，聽聞民眾黨好感不分區人數勝過國民黨，民進黨則占了7名之多，柯文哲皺眉認為民眾黨名單比藍綠兩黨「好多了」，但只拿到4名表示還需要再加油、努力，可能是廣告做不好的緣故，隨即又補槍說：「贏國民黨不是光榮的事，輸給民進黨是可恥的事」。根據民調顯示，民眾黨區域立委支持度可以搶到英德配8.1%的選票，國政配6.6%以及宋余配18%選票，顯示藍綠橘都有票跑到民眾黨，但柯聽完後直言「都不高啊！英德配應該理論上可以拉到20到30%才對，我覺得這（數字）還不高」。