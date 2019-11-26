民進黨的亡國論 謝龍介：是自認台灣是中國一部分

2019-11-26 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 /台南即時報導



台南小英競選總部今天針對香港區域會選舉，泛民主派大勝，譏國民黨是「中共代理人」，籲用選票拒絕國民黨親中的不分區名單。謝龍介說，香港庶民挑戰的是執政者，而台灣人民要挑戰的也是民進黨，我們正面迎擊民進黨的選舉操弄，讓人民選擇戰爭與和平。

謝龍介強調，台灣原本就是香港的民主標竿，而我們也是主權獨立的國家，民進黨的亡國論等於是自認台灣是中國的一部分，根本不是護主權，而是放棄主權。謝表示，香港庶民挑戰的是執政者，而目前台灣人民挑戰的就是民進黨；既然人民把權交給民進黨，責任就在民進黨，怎能怪在野黨，並把責任推給在野黨，自己則吃香喝辣，人民是不會受騙的。

國民黨台南市黨部主委謝龍介說，民進黨執政不力，就操弄亡國感，既然沒力捍衛民主、保衛國家就應下台。謝批民進黨操作共諜案卻無證據，他說，哪一個台灣人不愛台灣，但民進黨執政後，讓人民對國家的認同分歧，沒有治理國家與處理兩岸問題的能力，就操作亡國感，人民已看破手腳。

謝龍介說，過去民進黨打著台灣獨立口號爭取支持，但已被人民看破手腳，是在騙選票。這次總統選舉，又用亡國論來恐嚇選民，且找來主張台獨的賴清德，又要製造獨立有望的假象，這種兩面手法，人民已看穿，民進黨未來兩岸問題還是走強力對抗路線。