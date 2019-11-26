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德國戰後最大竊案？「綠穹珍寶館」10億珠寶事件

自詡「大砲」 虧雞福來爹：制衡藍綠最佳選擇

2019-11-26 14:33聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

年輕人新寵物「虧雞福來爹」無黨籍林義豐重現江湖了。去年投入台南市長選戰，因為喊出「說到做到」口號，並自費籌辦國際音樂會而大受歡迎，此次出馬角逐台南市第5選區區域立委，虧雞福來爹自詡為監督政府的大砲級角色，「制衡藍綠最佳選擇」他強調，只等萬眾一心齊力催票，便能水到渠成。

虧雞福來爹宣布參選以來，首次在東區與選民面對面。今天大清早便至林森路與東門路口，除了向民眾握手致意，也請託大家支持，希望能共同參與改造國會的行動，避免兩黨輪流把持，將黨意置於民意之上。他在崇學路與崇善路口，巧遇入伍役男在區公所前集結，也藉此難得機會宣傳政見，他表示，順利當選的話，一定爭取青年購屋輕鬆付房貸的訴求。

隨後，他前往崇德市場，沿途受到粉絲的歡迎，紛紛要求拍照合影，高喊「虧雞福來爹」、「當選」，有買菜的民眾稱讚他敢說真話，一定能做個認真監督政府的好立委。他謙稱，「光靠自己一人絕對不夠，希望大家多幫忙拉票，讓他當選才有機會為民眾服務。」

他質疑，藍綠輪流執政，台灣政治有變好嗎？從許多民調可看出，台灣民眾對立法院及立法委員的好感度或信任感均偏低，顯示國會亂象產生的社會觀感不佳，已成為常態。他認為，其實兩黨把持國會多數席次，最令人詬病的是黨意高於民意，協商溝通過程往往排除異己，忽略人民真實的聲音。

「制衡藍綠最佳選擇」他說，關心國政者紛紛敦促他參與立委選舉，希望發揮撥亂反正功能，讓真正民意得以伸張，長期被忽視的弱勢族群聲音也能被聽見。

虧雞福來爹一大清早前往崇德市場，沿途受到粉絲的歡迎，紛紛要求拍照合影，高喊「虧雞...
虧雞福來爹一大清早前往崇德市場，沿途受到粉絲的歡迎，紛紛要求拍照合影，高喊「虧雞福來爹」、「當選」。記者邵心杰／翻攝
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虧雞福來爹巧遇入伍役男在區公所前集結，也藉此難得機會宣傳政見，他表示，順利當選的...
虧雞福來爹巧遇入伍役男在區公所前集結，也藉此難得機會宣傳政見，他表示，順利當選的話，一定爭取青年購屋輕鬆付房貸的訴求。記者邵心杰／翻攝
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林義豐

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