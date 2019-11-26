「反滲透法」列立院周五議程 民進黨拚逕付二讀

2019-11-26 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北即時報導



立法院程序委員會今天排定周五院會議程，將民進黨團所提「反滲透法」列報告事項第一案，預計完成報告事項後，民進黨團將提出要求，將全案逕付二讀。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在今天程序委員會中表示，「反滲透法」是相當重大的法案，希望不要逕付二讀，能到委員會進行朝野溝通、審查，凝聚共識；若相關修法若能防止敵對勢力的滲透、維持國家社會穩定，國民黨團會贊成；但民進黨團所提的草案涉及刑罰，影響人民權益重大，遺憾民進黨打算強行逕付二讀的決定。

民進黨立委郭正亮則說，反滲透法草案有經過相關單位的協商，也聽取各界不同意見；未來逕付二讀也是進入協商程序，如果國民黨願意好好討論，雙方達成共識的機會很高，希望大家能好好談。