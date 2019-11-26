「反滲透法」列立院周五議程 民進黨拚逕付二讀
立法院程序委員會今天排定周五院會議程，將民進黨團所提「反滲透法」列報告事項第一案，預計完成報告事項後，民進黨團將提出要求，將全案逕付二讀。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗在今天程序委員會中表示，「反滲透法」是相當重大的法案，希望不要逕付二讀，能到委員會進行朝野溝通、審查，凝聚共識；若相關修法若能防止敵對勢力的滲透、維持國家社會穩定，國民黨團會贊成；但民進黨團所提的草案涉及刑罰，影響人民權益重大，遺憾民進黨打算強行逕付二讀的決定。
民進黨立委郭正亮則說，反滲透法草案有經過相關單位的協商，也聽取各界不同意見；未來逕付二讀也是進入協商程序，如果國民黨願意好好討論，雙方達成共識的機會很高，希望大家能好好談。
「反滲透法」立法進度，在周五院會提案逕付二讀前，民進黨團預計周四先在內政委員會舉辦公聽會。民進黨團書記長李俊俋表示，民進黨經過三個月來的反覆討論與彙整各方意見，確實有轉向；主要是「中共代理人法」中的代理人身分在定義上及認定上會出現爭議，但「反滲透法」內容針對受到境外敵對指示委託，進而影響台灣選舉的「行為」規範，因涉及刑責，將來由檢察官偵辦判定，會很清楚。
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