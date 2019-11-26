力挺反滲透法 鄭宏輝：統戰已成事實 保衛台灣就是義務

2019-11-26 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長管碧玲、書記長李俊俋等黨團三長日前開記者會，表示將推出重要法案「反滲透法」，新竹市立委參選人鄭宏輝除參與市長林智堅發起的唱歌挺香港活動，今天也舉辦記者會，指台灣正受中國統戰攻擊，民進黨嚴陣以待，提早準備「反滲透法」，呼籲選民支持，嚴防紅色勢力，一起守護民主。

鄭宏輝近日連續利用社群媒體發表反對紅色滲透、挺香港等意見，也響應林智堅「唱林夕、撐香港」活動，開直播大唱由林夕填詞的「十年」，挺自由的靈魂，邀請網友一起在臉書上傳自己的演唱影片，支持香港。

鄭宏輝指出，台灣正受來自中國黨政軍的聯合攻擊，不論是中資的進入或資訊戰的滲透，都嚴重威脅台灣國家安全，更造成社會內部分化，國民黨這次的不分區名單中更出現聽習近平訓話的退休將領吳斯懷，台灣不能再抱持僥倖。

鄭宏輝強調，既有的法律已不足應付，急需一套專法，進一步防範境外勢力透過任何管道干預、介入台灣的民主政治。總統蔡英文上任後，陸續修正國安五法，就是希望藉由法律的力量保護台灣，如今只差最後一塊拼圖，反滲透法案。針對反滲透法對台商造成影響的顧慮，鄭說明，反滲透法只針對滲透行為做處罰，並不影響一般的商業行為。