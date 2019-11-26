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反滲透法綠盼這會期完成 李俊俋：到時可看誰反對

2019-11-26 13:01聯合報 記者周佑政賴于榛／台北即時報導

民進黨立法院黨團推動反滲透法立法，遭藍營質疑是選舉操作，且重大法案沒有行政院版本是為迴避責任。民進黨團書記長李俊俋表示，沒有行政院版是因反滲透法主要針對行為規範，牽涉層面廣且主管機關多；民進黨希望在這會期完成立法，到時候社會可以看看是哪些政黨在反對、拖延。

正值國內大選期間，爆發「王立強」自稱共諜案，民進黨此時提出反滲透法草案，取代過去一段時間討論熱烈的中共代理人立法，引發在野黨批評。

李俊俋說，民進黨經過三個月來的反覆討論與彙整各方意見，確實有轉向。主要是中共代理人法中的「代理人」身分在定義上及認定上會出現爭議，但反滲透法內容針對受到境外敵對指示委託，進而影響台灣選舉的「行為」規範，因涉及刑責，將來由檢察官偵辦判定，會很清楚。

反滲透法立法進程，民進黨團預計周四內政委員會舉辦公聽會，周五在院會提案逕付二讀。藍營質疑民進黨選舉操作，李俊俋反駁，當初八個草案國民黨都反對審查，「國民黨從一開始就杯葛」，現在才說要慢慢了解，沒有人會相信。

李俊俋表示，反滲透法草案民進黨團態度很清楚，這會期能完成最好，若國民黨反對要清楚提出理由，不要只是拖延。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，中國介入台灣選舉已是不爭的事實，行政院譴責任何境外勢力干擾台灣內政、選舉甚至破壞台灣民主的情勢，面對中國或是境外勢力介選與滲透，身為政府當然必須要捍衛台灣跟保護民主。

至於修法部分，無論是先前立法院討論的中共代理人條款，或是目前的反滲透法部分都尊重國會審議。

民進黨黨團三長幹事長管碧玲（左起）、總召柯建銘與書記長李俊俋昨日舉行記者會，宣布...
民進黨黨團三長幹事長管碧玲（左起）、總召柯建銘與書記長李俊俋昨日舉行記者會，宣布民進黨團推出「反滲透法」草案。 圖／聯合報系資料照
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民進黨反滲透法中共代理人李俊俋

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