謝龍介上午議會質詢 透露下一步是選台南市長？

2019-11-26 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台南市議員謝龍介上午在議會質詢時，曝光了自己的下一步？他在質詢市長黃偉哲時表示，「下次市長選舉我們挑戰你也不一定」，似乎預告如果立委沒上，下一步可能會挑戰台南市長，面對媒體詢問這是否是他的下一步，他笑著表示「你們怎麼這樣想」，現在正在選立委，大家不要模糊了焦點。

謝龍介被國民黨不分區立委列在15名，而因為婦女保障名額，事實上是第16名，而且被放在國民黨黨主席吳敦義的排名後面，引發爭議，被認為是吳的「墊背」，謝龍介目前全台趴趴走，協助各地選舉，但他上午不忘回到台南議會質詢。

他在質詢中提到李武龍控告一案，要求對手不要用奧步選舉，他表示選舉是君子之爭，之前黃偉哲選贏了，就擔任市長，「下一屆我們挑戰你，你會很累也不一定」，黃偉哲則答稱，他了解，一直嚴守行政中立。

台南市過去多任市長都是綠營，藍營幾乎找不出「勇將」，放眼目前政壇有實力挑戰黃偉哲連任、而且會讓黃「很累」的，大概國民黨只有謝龍介，而謝排在不分區立委16名，以目前藍綠政黨票的民調差距來看，謝當選立委的機會不大，未來謝是否可能挑戰市長。