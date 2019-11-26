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代理人法換反滲透法 民進黨顧台商、對內也有交代

2019-11-26 12:43聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020選戰倒數不到50天，民進黨立院黨團將《中共代理人法》換成《反滲透法》，要在僅剩不到一個月會期急推修法。黨團總召柯建銘說，從《兩岸人民關係條例》到《反滲透法》修法轉折，是因中共代理人修法遭國民黨團復議引發相當大衝突，也顧及言論自由及台商疑慮，周五逕付二讀後，朝野協商就只會有《反滲透法》版本。

至於時代力量黨團要求，《反滲透法》草案交付協商，也應將所有版本包括時力的《反境外勢力併吞滲透法》版本、尤美女版本也都交付協商，對此，柯建銘批評，時力版本是「假立法、真滲透」，等同是引狼入室條款，法理不通，「要來滲透還可登記？」「時力應該頭腦清楚一點。」

柯表示，若周五逕付二讀，交付協商僅會有《反滲透法》草案，民進黨團已經放棄代理人法的觀念，「誰犯錯，就抓誰就好。」至於中共代理人相關法案則都還在委員會。

書記長李俊俋也提到，黨團在整個反滲透的修法轉折，其實府院黨各方都有密切討論，今年五月黨團一開始提的版本是修《兩岸人民關係條例》，整個修法布局許久，黨內也有不同意見，但後來討論發現，《兩岸人民關係條例》無法規範公投及集會遊行，所以修法轉折改成規範行為，規範接受資助、或被指示等行為，就不會有所謂代理人的定義疑慮，無辜台商也不會擔心修法。

李也提到，目前政治獻金法、公投法、總統副總統選罷法等都有相關行為規範，但《反滲透法》就是將這些滲透行為集結起來，並加重刑責。

柯建銘也表示，《反滲透法》草案非由政院提案，主要是考量政院版要送院會，時間上恐來不及，李俊俋則說，黨內本來就設定好中共代理人法案都是由黨團來提，加上相關主管機關太多，所以由黨團提案。

民進黨黨團三長幹事長管碧玲（左起）、總召柯建銘與書記長李俊俋昨日舉行記者會，宣布...
民進黨黨團三長幹事長管碧玲（左起）、總召柯建銘與書記長李俊俋昨日舉行記者會，宣布民進黨團推出「反滲透法」草案。 記者鄭超文／攝影
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中共代理人反滲透法柯建銘

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