民進黨推反滲透法 宋楚瑜：不要看影子就打槍

2019-11-26 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



「王立強共諜案」引發爭議，民進黨立院黨團擬推出「反滲透法」草案立法，取代日前引發爭議的「中共代理人」修法補洞。親民黨主席宋楚瑜上午揶揄，民進黨政府每次遇到爭議都交給民進黨黨團處理，行政單位不見了。

對於「王立強共諜案」處理，宋楚瑜主張，立法院應立即成立跨黨派調查委員會，要求國安與金管單位說明；如果行政單位後續發現漏洞，行政院再提修法，不是像現在一到選舉就隨便說要推立法騙選票，製造恐懼感，台灣人民不要在恐懼下投票。

宋楚瑜表示，政府有責任把這次「王立強共諜案」問題清楚交代，到底王有沒有入境過，國安單位與移民署應該明確說明；如果王曾經有資金進來，金管會也要交待，政府要有能力清查資料，給人民交代，「不要看了影子就打槍」。

宋楚瑜說，每次民進黨政府遇到爭議，就都交給立法院黨團處理，行政單位不見了，就像一例一休與公投法修法，政府機關沒有提主張讓大家有完整資訊，結果每次修完法後又要修；香港在這樣的情況下還能投票，台灣人民比香港還不如嗎？

宋楚瑜今天也重申，若當選總統要推動遷都，未來要把總統府、行政院與立法院等政治中心搬到中台灣，經濟中心放北部，南部則變成休閒養老中心，跟東部一樣，讓國土均衡發展。

談到選情，宋楚瑜說，他宣布參選僅十餘天，就有現在這樣的支持度，相信再一個多月往上衝，當然有勝選希望。