親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
共諜疑雲擾大選
政治
軍事
綜合

最新民調／總統三強對決 蔡賴配支持度、看好度都過半

民進黨推反滲透法 宋楚瑜：不要看影子就打槍

2019-11-26 12:17聯合報 記者周志豪／台北即時報導

「王立強共諜案」引發爭議，民進黨立院黨團擬推出「反滲透法」草案立法，取代日前引發爭議的「中共代理人」修法補洞。親民黨主席宋楚瑜上午揶揄，民進黨政府每次遇到爭議都交給民進黨黨團處理，行政單位不見了。

對於「王立強共諜案」處理，宋楚瑜主張，立法院應立即成立跨黨派調查委員會，要求國安與金管單位說明；如果行政單位後續發現漏洞，行政院再提修法，不是像現在一到選舉就隨便說要推立法騙選票，製造恐懼感，台灣人民不要在恐懼下投票。

宋楚瑜表示，政府有責任把這次「王立強共諜案」問題清楚交代，到底王有沒有入境過，國安單位與移民署應該明確說明；如果王曾經有資金進來，金管會也要交待，政府要有能力清查資料，給人民交代，「不要看了影子就打槍」。

宋楚瑜說，每次民進黨政府遇到爭議，就都交給立法院黨團處理，行政單位不見了，就像一例一休與公投法修法，政府機關沒有提主張讓大家有完整資訊，結果每次修完法後又要修；香港在這樣的情況下還能投票，台灣人民比香港還不如嗎？

宋楚瑜今天也重申，若當選總統要推動遷都，未來要把總統府、行政院與立法院等政治中心搬到中台灣，經濟中心放北部，南部則變成休閒養老中心，跟東部一樣，讓國土均衡發展。

談到選情，宋楚瑜說，他宣布參選僅十餘天，就有現在這樣的支持度，相信再一個多月往上衝，當然有勝選希望。

至於前總統陳水扁再質疑興票案，宋楚瑜說，他是經過3位主任檢察官與20幾位檢察官經5年調查，在扁政府被稱為「陳青天」的陳定南當法務部長時認定清白，「阿扁你其實已經正明宋楚瑜的親白」。

「王立強共諜案」引發爭議，民進黨立院黨團擬推出「反滲透法」草案立法，取代日前引發...
「王立強共諜案」引發爭議，民進黨立院黨團擬推出「反滲透法」草案立法，取代日前引發爭議的「中共代理人」修法補洞。親民黨主席宋楚瑜上午揶揄，民進黨政府每次遇到爭議都交給民進黨黨團處理，行政單位不見了。記者周志豪／攝影
分享

宋楚瑜民進黨

相關新聞

代理人法換反滲透法 民進黨顧台商、對內也有交代

2019-11-26 12:43

韓國瑜說中共控制不了香港選舉 柯文哲：是操控失敗

2019-11-26 12:14

民進黨推反滲透法 宋楚瑜回應：不要選舉前騙選票

2019-11-26 12:14

綠提反滲透法拚加速 藍點名蘇貞昌到立院報告

2019-11-26 12:10

江啟臣擺功夫架式交成績單 「推」出14項建設

2019-11-26 11:59

【即時短評】民進黨讓台灣重回 「匪諜就在你身邊」

2019-11-26 11:58

綠推反滲透法 宋楚瑜：不要選舉前騙選票

2019-11-26 11:55

參訪印尼台灣學校 李佳芬：母語跟媽媽學最快

2019-11-26 11:49

卓榮泰：百萬年輕選票動向將決定國家命運

2019-11-26 11:49

台東釋迦很甜但農民很苦 韓國瑜：一定要外銷

2019-11-26 11:44

綠選前操作「反滲透法」？吳秉叡：立場中性

2019-11-26 11:40

韓國瑜宜蘭傾聽之旅 縣長林姿妙首度合體陪跑行程

2019-11-26 11:31

時力提案中共獻金加重罰則、宗教法人財務透明

2019-11-26 11:23

回應韓國瑜 賴清德：中國當然想影響香港選舉

2019-11-26 11:14

總統：香港情勢惡化 更凸顯台美捍衛民主重要性

2019-11-26 11:10

反滲透法荒謬？律師：香港民主派來台遊說可能被處重刑

2019-11-26 10:55

英德配最新定裝拍攝曝光 賴清德主動要求問西瓜甜不甜

2019-11-26 10:29

駐美成立農業組 學者：避免淪職位安插 才有助雙邊交流

2019-11-26 10:28

時力提案 主張收中國政治獻金最重處10年徒刑

2019-11-26 10:06

政院拍板駐美處成立4人農業組 農委會：無關瘦肉精美豬

2019-11-26 10:03

蘇貞昌：台灣蜜棗鮮果獲准外銷韓國 全球唯一

2019-11-26 09:37

林佳龍失言引發學者連署反撲 介文汲：我們強烈支持！

2019-11-26 07:41

綠急推反滲透法闖關 藍直指選舉操作

2019-11-26 00:34

蔡盼香港選舉結果被尊重 韓籲港府落實雙普選

2019-11-26 00:34

遭抹紅…邱毅提告 柯P：我較白目講出來

2019-11-26 00:32

邱毅記者會秀韓國瑜電話 博恩節目call out本尊真的接

2019-11-26 00:10

新聞眼／反滲透法 保家衛國？剷除異己？

2019-11-25 23:54

法界：用「特別刑法」恐嚇人民？

2019-11-25 23:52

香港泛民主派大勝 民進黨：港府、北京應敬畏

2019-11-25 22:55

賴清德臉書提香港2537具屍體 為避免誤解又刪文

2019-11-25 22:54

陳水扁貼文開砲 左批宋楚瑜右抨韓國瑜

2019-11-25 18:37

【重磅快評】思想檢查司法官？促轉會才應先被檢查！

2019-11-25 17:12

礦業法最後一戰？時代力量提本周四協商

2019-11-25 16:22

【重磅快評】虛晃一招的反滲透法 目標在小綠不在大藍

2019-11-25 14:49

反滲透法 綠委支持 時力：歡迎民進黨轉彎

2019-11-25 13:47

綠提反滲透法 藍疑操作選舉恐中牌

2019-11-25 13:46

選前出招 綠提反滲透法

2019-11-25 13:44

影／共諜案延燒 國民黨批蔡嗆退選

2019-11-25 12:50

民進黨提案反滲透法 時力：歡迎大轉彎

2019-11-25 12:31
看更多

熱門文章

和共諜合影過？ 林飛帆：太扯了，他是議員助理

2019-11-25 15:34

涉王立強共諜案 中國創新投資主席夫婦移送北檢偵辦

2019-11-25 15:09

林佳龍槓上交通界！844學者連署反撲

2019-11-25 16:27

捲入中國共諜王強案 向心夫婦均限制出境

2019-11-26 03:34

兩岸諜報戰不完！他中色戒床上變節 他臥底狂演無間道

2019-11-26 08:00

邱毅記者會秀韓國瑜電話 博恩節目call out本尊真的接

2019-11-26 00:10

林佳龍「大失言」延燒 學界轟不尊重程序專業更沒禮貌

2019-11-25 18:27

涉共諜案 中國創新主席來台離境時被調查

2019-11-25 13:52

機場攔截向心夫婦 調查局：事涉國安，無法對外說明

2019-11-25 15:11

林佳龍失言引發學者連署反撲 介文汲：我們強烈支持！

2019-11-26 07:41

文化大學老董張鏡湖今天辭世 享耆壽92歲

2019-11-25 21:33

韓國瑜：中共連香港選舉都控制不了 如何控制台灣選舉

2019-11-25 19:20

李佳芬取消新加坡行 因星國政府有疑慮

2019-11-25 22:10

國安局退休官員：藍營須防共諜案被操弄成319翻版

2019-11-25 23:20

政黨民調 民進黨33％領先國民黨近10個百分點

2019-11-25 13:31

小英民調穩？看懂這事…就知她焦慮極了

2019-11-26 09:00

共諜案延燒 中國創新投資總裁向心夫婦移送北檢複訊

2019-11-25 21:43

王立強根本沒來過台灣？ 宅神提3點質疑都在騙

2019-11-26 11:21

共諜投奔澳洲 調查專家投書澳媒分析叛逃者自白

2019-11-26 01:54

韓國瑜怒若拿1塊就退選 黃暐瀚：國安局只會買香菸嗎？

2019-11-26 07:53

影／被問王立強是共諜？賴清德語塞 藍酸：遇中共就犯傻

2019-11-25 16:20

政黨吸票機都在這！2020不分區立委好評影響力20強

2019-11-25 14:47

共諜案不調查就抹紅藍營？ 陳菊：找適當時間說明

2019-11-25 18:22

韓國瑜今台東傾聽之旅 攤販：不能沒有國旗！

2019-11-26 09:41

影／韓國瑜明台東傾聽之旅 前縣長黃健庭將同框造勢

2019-11-25 17:53

毛嘉慶：陳水扁有黃琪、蔡英文有王立強 王差黃一個檔次

2019-11-25 21:12

賴清德臉書提香港2537具屍體 為避免誤解又刪文

2019-11-25 22:54

張鏡湖辭世 他嘆：未能見到老董最後一面是最大遺憾

2019-11-26 00:28

爆中共涉台選舉 她力挺韓國瑜：勿搞政治獵巫把戲

2019-11-25 14:23

意志驚人的張鏡湖辭世 華岡人不捨：一個時代的結束

2019-11-25 22:40

干預台灣選情？「叛逃共諜」風波持續發酵

2019-11-25 20:06

韓國瑜問中共如何控制台選舉 台灣基進：先控制國民黨

2019-11-25 23:26

影／稱邱毅像共產黨提名 柯文哲挨告：我只是白目講出來

2019-11-25 14:31

陳水扁貼文開砲 左批宋楚瑜右抨韓國瑜

2019-11-25 18:37

張善政發表0到6歲國家幫忙養 每年570億搭建人才高鐵

2019-11-25 11:57

中國共諜拍沙龍照 韓國瑜酸：其他間諜可以裸奔了

2019-11-26 08:51

間諜案外 謝金河：少見冠名「中國」的殼公司　

2019-11-26 09:32

中國創新投資主席向心 傍晚遭調查局國安站帶回偵訊

2019-11-25 17:58

不能凌駕政府？包正豪酸林佳龍：祖師爺邏輯好棒棒

2019-11-25 22:40

【重磅快評】虛晃一招的反滲透法 目標在小綠不在大藍

2019-11-25 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top