韓國瑜說中共控制不了香港選舉 柯文哲：是操控失敗

2019-11-26 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



「反送中」爭議持續超過5個月，香港舉行第6屆區議會議員選舉，泛民主派取得壓倒性席次，國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示，香港選舉落幕，希望香港政府正面積極回應民意、落實普選，盡速恢復往日的繁榮與興旺，並提到，這也證明中國大陸當局無法操縱台灣選舉結果的事實，因為中共連一國兩制下的香港選舉都無法操控，又如何能夠控制自由民主的台灣？

台北市長柯文哲今天上午出席「和興水岸社會住宅統包工程」開工典禮，會前接受媒體聯訪時，被問到是否認同韓國瑜說法？柯文哲回說，「（中國大陸）是操控失敗，不是操控不了」。

媒體也問，韓國瑜不認為中國大陸有在操作台灣選舉？柯文哲似乎欲言又止，最後僅說「好啦好啦，有些話不要講就好了，多講也沒有加分」；媒體追問，是否認為韓國瑜說錯？柯文哲表示，大家再忍耐一下，再50天（2020總統立委大選）就選完了。