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最新民調／總統三強對決 蔡賴配支持度、看好度都過半

韓國瑜說中共控制不了香港選舉 柯文哲：是操控失敗

2019-11-26 12:14聯合報 記者張世杰／台北即時報導

「反送中」爭議持續超過5個月，香港舉行第6屆區議會議員選舉，泛民主派取得壓倒性席次，國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示，香港選舉落幕，希望香港政府正面積極回應民意、落實普選，盡速恢復往日的繁榮與興旺，並提到，這也證明中國大陸當局無法操縱台灣選舉結果的事實，因為中共連一國兩制下的香港選舉都無法操控，又如何能夠控制自由民主的台灣？

台北市長柯文哲今天上午出席「和興水岸社會住宅統包工程」開工典禮，會前接受媒體聯訪時，被問到是否認同韓國瑜說法？柯文哲回說，「（中國大陸）是操控失敗，不是操控不了」。

媒體也問，韓國瑜不認為中國大陸有在操作台灣選舉？柯文哲似乎欲言又止，最後僅說「好啦好啦，有些話不要講就好了，多講也沒有加分」；媒體追問，是否認為韓國瑜說錯？柯文哲表示，大家再忍耐一下，再50天（2020總統立委大選）就選完了。

另外，親民黨總統參選人宋楚瑜昨天主張，政治中心遷到中台灣，經濟中心放在台北，南部、東部則發展成休閒及長照退休居住的地方，並說政治人物到中部可感受到空汙嚴重性；柯文哲則表示，還是要解決問題，要處理pm2.5，不是去體驗pm2.5。

台北市長柯文哲今天出席台北市文山區和興水岸社會住宅統包工程開工典禮，並仔細參觀和...
台北市長柯文哲今天出席台北市文山區和興水岸社會住宅統包工程開工典禮，並仔細參觀和興水岸社會住宅模型。記者胡經周／攝影
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香港選舉韓國瑜柯文哲

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