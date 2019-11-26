綠提反滲透法拚加速 藍點名蘇貞昌到立院報告

2019-11-26 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



民進黨提出反滲透法草案，並力拚逕付二讀加速立法程序。國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，這麼重要的法律難道是民進黨團說了算？行政機關形同透明？國民黨要求，先聽取行政機關的意見後，才能討論法案內容；黨團要求行政院長蘇貞昌必須到立院就此案進行專案報告，向國人清楚交代。

曾銘宗表示，反滲透法事關國安層級，如今要立法，不見行政機關專業意見與評估，民進黨團單方面提出草案，還要加速立法，壓縮立法權的審查空間，對到底是為強化國安，還是為選舉，民眾都看在眼裡。

曾銘宗表示，要強化國家安全，國民黨是舉雙手贊成。但民進黨宣稱去年7月臨時會拼上國安五法最後一塊拼圖，現在又跑出反滲透法，目的何在，民進黨挟人數優勢，將立法院是做選舉操作的一個環節，何等悲哀。

曾銘宗表示，民進黨提出反滲透法的草案，但是內容充斥不確定法律概念，且指稱「滲透來源」，簡直是包山包海的霸王條款，難怪學者會批評這是刑法一百條復辟，國民黨更認為，這是東廠復辟。