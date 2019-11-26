【即時短評】民進黨讓台灣重回 「匪諜就在你身邊」

2019-11-26 11:58 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程平



電影「返校」叫好又叫座，這部電影主要是源自1949年的基隆中學事件，那個「匪諜就在你身邊」的白色恐怖時期。沒想到七十年後台灣，又進入匪諜就在你身邊的綠色恐怖，只要跟中國大陸扯上關係，好像就是賣國的嫌疑犯，打著追求民主旗號的民進黨，「是忘記了，還是害怕想起來？」

1949年國民政府遷台，歷經國共內戰的失敗，國民黨政府申聚匪諜滲透的教訓，為了保衛政權，政府只好採取各種極端手段，肅清還滲透在台灣各個角落的共產黨員。雖然事後證明，基隆中學事件的遭槍斃的校長鍾浩東，的確是共產黨員，但國民黨政府在那個白色恐怖時期追殺思想犯，寧可錯殺一百，不能放過一個的態度，也成為後來民進黨創黨時主要要掃除的威權價值。

但七十年後的今天，同樣面對政權保衛的民進黨政府，似乎忘了當時創黨的精神。自稱中國間諜的王立強接受澳洲媒體訪問，聲稱透過包含媒體在內的管道滲透台灣，影響台灣選舉，但說法還不確定是否為真，NCC竟然就要求被點名的電視台說明，但沒做的事，要說明什麼?此外，澳洲媒體公佈的影片也有訪問外交部次長徐斯儉，民進黨政府更難脫隨之起舞之嫌。

就在王立強案開始延燒之際，民進黨立院黨團又急忙推出《反滲透法》，雖然柯建銘強調，此法是以規範行為，去要取代中共代理人修法中代理人模糊的定義。但條文中明訂「不得受滲透來源指示」，各黨總統候選人總愛接受美國「面試」，確保當選後美方的利益不變，換取美方在大選不要有不利己的發言，是不是也算要防止滲透的範圍。