參訪印尼台灣學校 李佳芬：母語跟媽媽學最快

2019-11-26 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今參訪印尼雅加達台灣學校，李佳芬說，教育決定國家未來發展，因培養人才決定國家方向，東南亞每個國家都重視國際教育、語言，她重申母語跟媽媽學最快，也可跟其他學校交流，比在教室一板一眼教好。

李佳芬昨抵達印尼，晚間出席由韓國瑜印尼後援會主辦的晚宴，她致詞時呼籲僑胞多幫韓國瑜拉票，讓國家重新站起來。她說，感受到華僑、台商對中華民國的強烈支持，「我們捍衛的是中華民國國號，要的是中華文化這樣博大精深的文化，因為有中華文化存在，我們臍帶才不會斷裂」。

李佳芬今天繼續印尼行，參訪雅加達台灣學校，隨後將轉往馬來西亞，28日返抵台灣。

李佳芬參訪學校時說，她到每個地方都關注教育，教育決定國家未來發展，培養的人才決定國家方向，文化交流培養，是最容易讓大家親近的，她認為也應該招收當地孩子，多多交流。

李佳芬說，教育是國家發展願景，她到東南亞發現，每個國家都在重視國際教育和國際語言，台灣現在很多新住民媽媽，學校若要教印、越、柬埔寨、原住民、台語、客家話等語言，時間會壓縮很厲害，且師資也是問題。