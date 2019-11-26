綠選前操作「反滲透法」？吳秉叡：立場中性

2019-11-26 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



總統大選激烈攻防，民進黨立院黨團推動「反滲透法」草案，周四召開公聽會，力拚周五院會逕付二讀，國民黨立院黨團則認為，大選逼近又提修法，懷疑是選舉操作。民進黨立委吳秉叡今表示，條文草案立場相當中性，這不能解決為黨派操作。

吳秉叡表示，每個人有不同解讀，但看現在國際情勢，境外敵對勢力，尤其是中國對台灣干擾，不是台灣本身在講，美國、澳洲等西方國家，很多國家都有發出這樣警訊。

吳秉叡說，維護台灣民主制度，是全國不分黨派共同願望，他有看過條文草案，草案只有11條，內容是很平實，應該沒有特別針對誰，反滲透法是針對接受敵對勢力金錢支付或破壞行動，所以這是處罰行為。

至於「王立強」共諜案企圖影響台灣選情，吳秉叡表示，這件事情是澳洲政府反情報組織所揭發，澳洲政府揭發後台灣政府還在查證當中，但訊息是從澳洲發回來的，所以他目前還在觀察後面變化。