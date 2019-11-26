韓國瑜宜蘭傾聽之旅 縣長林姿妙首度合體陪跑行程

2019-11-26 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜明天到宜蘭展開傾聽之旅，從早到晚排滿一整天行程，由於韓國瑜目前在宜蘭的支持度遠落後蔡英文，據了解，縣長林姿妙明天將以競選總部主委的身分陪同，兩人首度合體，拉抬聲勢。

韓國瑜明天上午9點40分抵達蘇澳區漁會，與區漁會及漁民座談，接著到冬山天照宮上香，轉往羅東競選總部與各鄉鎮市青工會會長聆聽青年心聲；下午參觀觀光工廠，到縣農會參加百工百業挺韓座談會，傍晚到三級古蹟昭應宮、礁溪太子爺廟上香祈福，約晚上6點結束所有行程。

國民黨沒錢沒人，目前韓國瑜與呂國華聯合競選總部相中羅東鎮光榮路上、即去年底林姿妙競選縣長時的競總位置，至於溪北的競選總部就近在國民黨縣黨部，輔選組織架構出爐，縣長林姿妙擔任聯合競選總部主委，但是因為林縣長近來忙於縣議會，尚未見到明顯輔選動作。

韓國瑜明天到宜蘭，林姿妙首度與韓合體造勢，不過林姿妙並不是全程陪同，她上午與下午原有既定縣政公務行程，在不衝突的情況下，她會前往韓國瑜的場子，以競總主委身分向民眾請託支持。