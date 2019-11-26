圖書館最低標採購成歷史 出版業：不再破壞行情是德政

2019-11-26 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



部分公立圖書館採購採最低標長年引爭議，文化部公告文化藝術採購辦法，規定機關辦理出版等藝文採購時，都應採最有利標決標。目前仍採最低標的新北市立圖書館館長王錦華表示，他們很樂意配合，昨天已向文化部詢問相關細節，不過未來購書總量恐因此變少。出版界則表示樂見。

文化部等部會去年曾行文各公立圖書館中文圖書採購應注意事項，建議採最有利標，目前除北市、新北市立圖書館仍採最低標，其他各縣市公立圖書館都採最有利標。王錦華說，其他各縣市公立圖書館採最有利標，主要是因標案都包含分類、編目等服務，新北市圖書館設有採編科，不須廠商另外負責，不過既然政府已規定，他們也樂於照辦。

王錦華說，過去新北市圖採最低標，是因主要只有價格考量，有時就算他們開出底標並不低，廠商也會因想搶標而開出更低價格。現在改最有利標後，評審會就履約能力、業界風評評選出第一名廠商。一般會尊重廠商報價，這樣中盤商、出版社利潤都會提高，館方也樂見，不過因總預算不變，購書量恐降低。

王錦華也說，目前文化部制式化的招標文件、實際執行配套還沒出來，等確認相關細節了，他們就會照辦。

遠流出版公司董事長王榮文表示，很樂見圖書館最低標採購成歷史，不會再破壞行情，「這對出版業是德政」。不過他也說，高雄市立圖書館最低價都用七成買書，如果文化部相關辦法能直接規定「最低七折購書」，出版業會更高興。

原本就採最有利標購書的國家圖書館館長曾淑賢表示，不同圖書館採不同標有其各自條件。像北市、新北市圖書館因館多，一本書會買很多本，有作業成本考量，評估後覺得用最低標可買更多書，人員又多，不用像其他縣市圖書館得靠廠商補足如蓋章、分類、編目、貼標籤等服務，因此會採最低標。其他縣市圖書館則是因廠商提供其他服務，樂於採最有利標。