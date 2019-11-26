「還是會革命」 Kolas憶賴阿勝：盼大家多認識桂冠

2019-11-26 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



今日是台灣知名的桂冠出版社負責人賴阿勝的告別式，因翻譯與賴阿勝結緣的行政院發言人Kolas Yotaka不捨指出，雖然歷經電子書衝擊，但賴一直希望大家多認識桂冠，也透過各種方式推銷，可惜遇到不幸的事情，且賴老闆曾寫下創立桂冠的心情，內容是，「我不後悔，如果我能再選擇一次，我還是會和你一起革命。」

賴阿勝日前在苗栗縣三灣鄉出版社附近龍崀頂步道被發現意外身亡，他一生致力文化事業，出版2000多本，引進國外哲學、心理、社會、教育及親子教育等書籍，許多還是大專院校指定教科書，2007年將出版社遷回苗栗縣客家庄，出版多本客家書，驟逝享壽69歲。

Kolas在2002年曾為桂冠翻譯「環境心理學」，兩人因而結緣，幾年後又協助翻譯了James Clifford的「路徑—20世界晚期的旅行與翻譯」，近日才剛剛出版上架，兩人原先還相約12月要到苗栗縣三灣舉行新書發表會，並且聚餐，但意外先來了。

意外發生後，Kolas在臉書上表示，賴老闆謙遜、正直，文字間充滿浪漫豪情，言談間依然入世關懷。桂冠自成立至今，歷經輝煌，也慘澹過，日前終於把「路徑」稿校完後，並說創立桂冠時的情境，雖然不免幾許悲涼，但就像「Fernando」歌詞中寫的「我不後悔，如果我能再選擇一次，我還是會和你一起革命」。