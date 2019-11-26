反滲透法荒謬？律師：香港民主派來台遊說可能被處重刑

2019-11-26 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



民進黨提出「反滲透法」草案，律師葉慶元指這個草案與其說是為了確保國安的防衛性立法，不如說是「芒果乾2.0」，也就是為求保衛政權、不擇手段的選舉操作。

葉慶元在臉書指出，民進黨從黨外時期開始，不斷批評「特別刑法肥大症」，將「懲治叛亂條例」、「肅清匪諜條例」等等特別刑法一一廢除，強調人民有主張台獨、共產主義的言論自由。

幾十年來為了人權、自由的努力、奮鬥，禁不起一場選戰的試煉？而且還是大幅領先的選戰？權力，真的是一只魔戒……（嘆）

這個草案明顯有規範過於廣泛的嫌疑。此草案將對岸定義為「境外敵對勢力」，並將對岸之「政府、所屬組織或其派遣之人」、「政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人」以及以上「組織、機構、團體所設立、監督管理或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人」，全部定義為「滲透來源」。然而，對岸乃至於港、澳所有的大學、研究機構，乃至於台商、香港的民主黨派，都是對岸政府所設立、實質控制或受到對岸監督管理之組織、團體，在此草案之下，全部成了「滲透來源」，這明顯超過合理規範範圍。

草案並進而規定，任何人不得受「滲透來源」之指示、委託或資助，捐贈政治獻金或捐贈經費從事公投活動，或進行總統、副總統或公職人員之選舉、罷免活動，否則可處5年以下徒刑。再者，如受滲透來源之指示、委託或贊助，進行遊說，必須面對3年以下有期徒刑；此外，「以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行之集會、遊行」，則必須面對1年以上，7年以下有期徒刑之重罰。依草案，台商不論是參與公投活動、選舉罷免活動或是對政府進行遊說行為，均有可能面臨重刑伺候，此一規範很明顯是過度地限制台商的公民權利。相同地，如果香港民主黨派（受對岸監督管理之組織）來台遊說，希望我國政府放寬對於香港民眾的政治庇護規範，依據草案第5條，也可能被處3年以下有期徒刑之重刑，豈不荒謬？