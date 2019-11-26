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MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

駐美成立農業組 學者：避免淪職位安插 才有助雙邊交流

2019-11-26 10:28聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

行政院已核定我國駐美代表處成立農業組，最快明年1月正式對外運作。學者認為，設立農業組應該有績效審核機制，並且聘僱專業人才，避免淪為職位安插，對我國與美國雙邊農業交流才有正向幫助。

台大農經教授徐世勳表示，我國與美國談自由貿易協定很多關鍵都是農業，其中含萊克多巴胺美豬議題，是最難談的部分；非貿易障礙、關稅配額等也都與農業有關，另外還有動植物防疫檢疫等。若駐美代表處成立農業組有助於談判，能改善過去人手不足的窘境，他樂見其成。

徐世勳說，最起碼農委會要考核績效，放在那些位置的人究竟對不對、或都是職位安插；像之前成立的台農發公司虧損多，這樣問題就很大。他說，農業組應該聘用專業人才，「不要只想說能去美國，然後大家搶，這樣是不對的」。

台大園藝系退休副教授許明仁表示，駐美代表處新增農業組，主要可能要因應各項「美國老大哥」要求台灣開放農產品進口的壓力，即便是雇員，恐怕都不太好做。他說，若說要真正能為台灣爭取什麼農業權益，還要再觀察。

目前我國在美國華府、日本、瑞士日內瓦、哥斯大黎加、南非開普敦及模里西斯等地，都有派駐農漁業人員，主要的任務包括國外農業情況彙報，農業貿易問題協調與聯繫、國際農業資訊蒐集、國際農業組織聯繫，以及我與駐地國其他農業相關問題的協調解等。

今年也在多國代表處新增聘農業秘書，例如之前外交波動，多個邦交國接連斷交之際，我國在史瓦帝尼大使館增聘一名農業秘書，目的在鞏固兩國邦誼、農業交流；我國承諾在宏都拉斯種植酪梨，因此當地派駐一名農業秘書；另外因應新南向政策，包括泰國曼谷、印尼雅加達也有新派駐的農業人員，主要在增進雙邊的農業合作。

我國駐美代表處外觀。本報資料照片
我國駐美代表處外觀。本報資料照片
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台大行政院新南向政策

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