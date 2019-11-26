政院拍板駐美處成立4人農業組 農委會：無關瘦肉精美豬

2019-11-26 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



農委會副主委陳駿季證實，行政院10月30日已拍板核定我駐美代表處將新增成立農業組。農業組規模預估四人，兩名正式員工含組長，另兩人為雇員，主要負責台美農業貿易、農業合作事宜，預計最快明年1月正式運作。

外界關心，駐美代表處成立農業組，是否與美國要求開放含萊克多巴胺美豬進口台灣有關，農委會表示，兩者沒有關聯。

陳駿季表示還在與外交部協調駐美代表處農業組相關事宜，預計12月內部就能開始運作，希望明年1月能有較正式的儀式，對外宣布成立。

陳駿季表示，接下來要處理的是辦公處所地點，一為在外租房子，或是從經濟組挪出空間來，另外就是從駐美代表處的其他地方騰出空間，供農業組人員辦公。現階段看來，最後一個方案最可行，但尚未拍板。

至於人員問題。現階段農委會派駐在美國駐美代表處有兩人，一為曾任農糧署副署長、現為駐美處經濟組副組長的林麗芳，另一人為原防檢局動檢組科長、現為駐美國代表處經濟組秘書亓隆祥；未來的農業組將由林麗芳擔任組長。

陳駿季表示，另有兩名雇員傾向在當地招募，角色主要是執行者，需要中英文俱佳，且對農業議題運作生態有了解，能與美國農業所屬研究單位、不同合作單位溝通順暢。「這兩人不是去打雜的」，一定要對農業有一定的背景知識。