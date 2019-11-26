轉彎？葉毓蘭：港應成立獨立調查委員會解決爭議

2019-11-26 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／即時報導



香港區議會前天完成改選，民主派獲得壓倒性勝利。曾在香港反送中事件中，表態挺港警執法的國民黨不分區立委參選人葉毓蘭上午受訪表示，選舉結果確實是香港對中國「說不」，證明香港人還是不願意接受中國的制度。

葉毓蘭說，香港反送中，香港人不願香港逃犯送到中國，中國要檢討，至少要在司法獨立上讓香港人放心。

但葉毓蘭也提醒，這次香港區議會改選結果，民主派與建制派各擁6比4的支持，證明還是有相當的人支持中國的制度，不論是香港或大陸政府，每個政府都要反省，否則民意如流水，潮起潮落很快。

葉毓蘭舉例，就像去年1124民眾厭惡民進黨，國民黨大勝，但不過一年，國民黨今年這場選戰打成這樣，「我們壓力很大」，每個政黨與政府都要盡快回應民意。

至於外界質疑港警執法過當，甚至挾公權力帶頭違法，她聽過包含對港警輪姦抗議民眾的相關違法指控，「我看到時我嚇到了」，港警的催淚彈也多到嚇死人。葉說，他過去在警大教的是國際警察合作，認為警察執法要注意形象，才能爭取國際認同。