韓國瑜怒若拿1塊就退選 黃暐瀚：國安局只會買香菸嗎？

2019-11-26 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



自稱的「共諜」陸籍男子王立強，在澳洲受訪宣稱曾介入台灣選舉，大陸公安卻披露王是詐騙犯。國民黨總統參選人韓國瑜怒嗆，如果有拿1塊錢，參選中華民國總統，立刻退出總統大選，資深媒體人黃暐瀚說，有沒有共資介入，國安單位該出來說說話吧，真以為國安局只會買香菸嗎？

黃暐瀚在臉書貼文指出，共諜案，沸沸揚揚。韓國瑜有沒有拿八千萬選去年的高雄市長？幾大電視台，網紅youtuber，有沒有被吸收，被中共控制洗腦台灣人？你不是王立強，我也不是王立強，誰說的對？誰說了算？誰？

韓國瑜一句話，直接放大絕：「2018年選高雄市長，不要說2000萬人民幣，如果我有拿1塊錢，立刻辭掉高雄市長；如果有拿1塊錢參選中華民國總統，立刻退出總統大選」！

黃暐瀚說，不只今年，還含去年，只要拿中共一塊錢，遊戲結束，直接掰掰。都賭這麼大了，總該信了吧？不信的，還是不會信的。

網路上附和王立強所言，所謂「早有掌握」、「言之鑿鑿」者，不乏其人；同樣認為王立強根本「low咖」，護照出錯，間諜個鬼的！也大有人在。

誰信誰呢？國安單位該出來說說話吧！去年11月24日選舉到現在，已經過了整整一年又一天了。說去年還沒掌握，都一年過去了，有沒有共資介入，總可以跟社會說明了吧？真以為國安局只會買香菸嗎？

別的不說，光是蔡總統一直疾呼「顧主權、愛台灣」！如果韓國瑜真的接受中共資助，當中共的傀儡，這樣的總統，能讓他當選嗎？

直接公布證據，讓韓匪無所遁形，直接踢出總統選舉，少來危害中華民國的主權。這麼做，才叫「愛台灣」！才是「顧主權」！不是嗎？