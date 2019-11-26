林佳龍失言引發學者連署反撲 介文汲：我們強烈支持！

2019-11-26 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



交通部長林佳龍日前一席話「不能讓個人意見凌駕政府」，引爆學者連署抗議。雖然交通部昨晚改口表示，會參考連署提出的建言，也強調林佳龍相當尊重學者，滅火意味濃厚。前外交官介文汲說，民進黨政府上台後，經濟倒退、民主倒退、法治倒退。現在，攸關全民生命財產安全的公共交通又將眼睜睜地沈淪，交通界已勇敢站出來了，「我們強烈支持！」

介文汲在臉書貼文指出，交通部審議委員會張勝雄委員看不慣交通部強勢通過高達一千多億的桃園鐵路地下化，使審議制度失去意義，憤而辭職。交通部長林佳龍反嗆，不能讓個人強勢意見凌架其他多數人意見，甚至凌架政府。

張勝雄昨天上午在網上po文呼籲審查法制化，開放各界聯署。短短一天多，就有來自學界、專業界、運輸業界、公務界總計840人以上聯署，聲勢驚人。

這項空前的聯署顯示交通部最近的一連串做為已招致交通界的強烈反彈，其罔顧專業一意孤行的錯誤作法已遭交通界公開舉紅牌警告。

介文汲說，林佳龍的交通部不遵重程序，近期接連強勢通過高鐵延屏東、北宜高鐵、桃園鐵路地下化等大案，最令人詬病的是政治凌架專業，拿交通建設利益為選舉服務。環評、安全、成本效益等專業評估完全被丟在一邊，赤裸裸地將民進黨的利益置於國家及人民的利益之上。