張鏡湖辭世 他嘆：未能見到老董最後一面是最大遺憾

2019-11-26 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



文化大學董事長張鏡湖今日（25日）下午過世，文大校友總會理事長黃有良，與華岡人護校正義聯盟總召集人陳金龍同表哀慟。他們表示，雖聽聞董事長住院月餘，但由於家人始終低調，對外表示僅是微恙，「未能即時見到老董事長最後一面，實為最大遺憾！」

黃友良和陳金龍表示，文大在全球各地校友人數逾26萬，是大專院校中最團結的校友，對母校的向心力極強。各產業都有卓越的校友不遺餘力的提攜學弟妹，這也是張其昀創辦人和張鏡湖董事長最欣慰之處。

文化大學校友總會表示，文大初創校時，張其昀創辦人就為文化大學擘畫出四大發展方向，除了大學本身以培育人才以外，另由「中華學術院」鑽研學術；「華岡興業基金會」專注產學合作，創辦事業，開發經濟收益，挹注校務發展，拓展學校規模；華岡學會（校友會前身）負責整合校友資源，協助愛校建校。張鏡湖董事長接捧34年，也始終傳承創辦人此一理念，專注校務從未歇息，身影永留人心，是每個校友心中最敬重的長輩。

黃友良和陳金龍說，近兩年，文大董事會由於內部紛擾與對立頻傳，這幾個本應互相緊密合作的單位幾乎分崩離析，讓外界留下的印象負面遠大於正面，他們了解，這絕不是董事長及創辦人所樂見。