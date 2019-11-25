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國安局退休官員：藍營須防共諜案被操弄成319翻版

2019-11-25 23:20聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

王立強間諜案持續延燒：王宣稱是其老闆的中創公司主席向心夫婦，遭到北檢留置偵訊。同時，澳洲負責國內安全的「安全局」（ASIO）局長柏吉斯（Mike Burgess）於24日發表聲明，表示對澳洲第九電視新聞台「60分鐘」節目內容（王立強受訪）將「嚴肅看待」，ASIO將全力捍衛澳洲的民主與主權。

對此，曾任國安局駐新加坡組長的郭克勇，接受記者訪問時表示：近來澳洲政界對中國大陸的崛起，充斥警戒甚至敵意心態。如今就在台灣即將舉行總統大選時，發生此一事件，不無被綠營趁機操作，重演319槍擊案兩顆子彈事件的可能性。

郭克勇說，目前正在網飛（Netflix）平台播映的澳洲連續劇「秘密城市」（Secret City）與「松樹谷」（Pine Gap），都以在澳洲境內發生美澳中三國的間諜戰為背景，其中一部戲中還出現，澳洲國防部長居然是北京內線的橋段。從影片再來對照現況的澳洲，對中國大陸崛起，保持高度的警戒，甚至敵視，就不感到意外。

他指出，今年九月才離任的ASIO前局長劉易士 (Duncan Lewis) ，在任時就曾警告，中國大陸的銳實力與軟實力，都對澳洲國安造成威脅；其2017年出席國會聽證時，警告「外國勢力威脅到澳洲民主及主權」，促成次年的國家安全法修定，將「間諜活動」及「外國干預」納入。新任局長柏吉斯的專長是電訊情報，在王立強爆料登上電視後第二天，就發表聲明著手調查，也宣示維護澳國內部安全的決心，針對性相當明顯。若將本案與國內大選連結在一起，顯然對韓陣營選情極為不利。

郭克勇說，儘管王立強受訪中的說詞「假多真少」，但案件不會因為外界軍情專家說他是冒牌間諜，或中共公開聲稱他是通緝犯而無聲無息。按照目前情況發展，王立強在明年初我方大選前不可能離開澳洲，這就可讓綠營無限上綱抹紅韓國瑜，並在大選最後緊要關頭，讓韓遭到無差別的攻擊。

他表示，基於各國政府奉行「情報為政治服務」「追求國家利益高於情報運用道德」理論，外界無法準確分析，澳方的作為會有何政治意涵，但從間諜案突然拋出，而且播出王立強專訪系列報導的第九新聞台，先前曾與ASIO合作宣傳「紅色威脅」，甚至其中插播綠營政務官事先預錄的專訪來佐證。環環相扣的安排，儼然將本應隱密進行的投誠事件大舉公諸外界，同時還硬與台灣選舉掛勾，搞出韓收取「紅色資金」抹黑栽贓之「供詞」，到底是巧合？還是有人幕後指導？韓陣營應該即刻物色專家查明反制，並做好各項應變計畫，不能讓另類兩顆子彈事件再現。

郭克勇。資料照，記者程嘉文/攝影
郭克勇。資料照，記者程嘉文/攝影
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澳洲間諜

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